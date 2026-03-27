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भारत सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी घटाई, क्या वाकई घट जाएंगे दाम, समझिए यहां
सरकारी आदेश के अनुसार, पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले के 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. डीजल पर उत्पाद शुल्क पहले के 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0 रुपये कर दिया गया है.
भारत सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल दोनों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में कटौती की है. जारी सरकारी आदेश के अनुसार, पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले के 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. डीजल पर उत्पाद शुल्क पहले के 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0 रुपये कर दिया गया है. अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण देश भर में ईंधन की कीमतों में वृद्धि की बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर, भारतीय सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल दोनों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में कटौती का फैसला लिया है.
गज़ट नोटिफिकेशन के अनुसार, ये बदलाव सेंट्रल एक्साइज़ नियमों और ड्यूटी स्ट्रक्चर में संशोधनों के ज़रिए नोटिफ़ाई किए गए थे, जो “तुरंत प्रभाव से लागू होंगे.” पंप की कीमतों पर तुरंत कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है.
समझिए क्या होता है अतिरिक्त उत्पाद शुल्क?
भारत में पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार दो तरह का उत्पाद शुल्क (Excise Duty) लगाती है.
- बेसिक उत्पाद शुल्क (Basic Excise Duty) — यह स्थायी दर होती है.
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Additional Excise Duty) — यह ऊपर से लगाया जाने वाला अस्थायी/विशेष कर है.
- यह कर सरकार राजस्व बढ़ाने, सड़क निर्माण या अन्य खर्चों के लिए लगाती है.
कटौती का मतलब क्या हुआ?
सरकार ने शुक्रवार को इस अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दरें कम कर दी हैं:
ईंधन- पहले की दर- नई दर- कटौती की गई राशि
पेट्रोल- ₹13 प्रति लीटर- ₹3 प्रति लीटर- ₹10 प्रति लीटर
डीजल- ₹10 प्रति लीटर- ₹0 प्रति लीटर- ₹10 प्रति लीटर
इसका असर क्या होगा?
उपभोक्ताओं के लिए: पेट्रोल और डीजल की पंप पर कीमत लगभग ₹10 प्रति लीटर तक कम हो सकती है. राज्यों के VAT और डीलर कमीशन के बाद थोड़ा कम भी हो सकता है.
सरकार के लिए: राजस्व में कमी आएगी, लेकिन आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी.
कारण: अमेरिका-ईरान तनाव के चलते कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने की आशंका थी. इसलिए सरकार ने कीमतें बढ़ने से पहले अतिरिक्त कर घटाकर ईंधन सस्ता करने का फैसला लिया.
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में कटौती = सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर लगाए गए विशेष कर को कम करना है. ताकि पेट्रोल-डीजल की कीमतें न बढ़ें और आम आदमी को फायदा हो. यह फैसला तुरंत लागू हो जाता है और पेट्रोल पंपों पर नई कीमतें कुछ दिनों में दिखने लगती हैं.
इस कदम का मकसद
एक्साइज़ ड्यूटी में बदलाव का यह कदम चल रहे युद्ध के बीच आया है. सरकार का यह कदम एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती करना उपभोक्ताओं और व्यापक अर्थव्यवस्था को इस झटके से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है. इसका मकसद कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों के असर को कम करना और खुदरा ईंधन की दरों में अचानक होने वाली तेज़ बढ़ोतरी को रोकना है.
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