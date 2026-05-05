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भारत ने बंगाल की खाड़ी में 3550 किलोमीटर का इलाका डेंजर जोन घोषित किया, NOTAM जारी, क्या धमाका होने वाला है?

जिस दूरी का जिक्र NOTAM में किया गया है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है. पूरी तरह से विकसित हो चुकी इस मिसाइल की रेंज लगभग 3500 किमी है.

Published date india.com Published: May 5, 2026 2:20 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

NOTAM For Missile Test: भारत एक बार फिर लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी में है. इसके लिए बंगाल की खाड़ी में NOTAM (Notice to Airmen) जारी किया गया है. खास बात ये है कि NOTAM करीब 3550 किलोमीटर तक की दूरी के लिए जारी किया गया. यह 25 अप्रैल से 6 मई 2026 तक लागू रहेगा.

किस मिसाइल का परीक्षण करेगा भारत?

भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि 25 अप्रैल से 6 मई 2026 तक लागू रहने वाले NOTAM के दौरान किस मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा. लेकिन, जिस दूरी का जिक्र इसमें किया गया है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है. पूरी तरह से विकसित हो चुकी इस मिसाइल की रेंज लगभग 3500 किमी है.

अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत

भारत की अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल एक Intermediate Range Ballistic Missile है. इसे मुख्य रूप से परमाणु वॉरहेड ले जाने के लिए विकसित किया गया है. 17 टन वजनी और 20 मीटर लंबी यह मिसाइल ठोस ईंधन का इस्तेमाल करती है. अग्नि-4 1000 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है. इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है. यह रेल लॉन्चर से भी फायर की जा सकती है. रेल लॉन्चर पर फिट होने के कारण इसे देश के किसी भी हिस्से में ले जाना और तैनात करना बेहद आसान है.

परीक्षण के समय को लेकर चर्चा क्यों?

मिसाइल परीक्षण के लिए जारी किया गया नोटम 6 मई तक लागू है. 7 मई को पिछले साल भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. इसलिए मिसाइल टेस्टिंग के समय को लेकर भी चर्चा हो रही है. सबसे खास बात ये है कि अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत ने युद्ध रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं.

माना जा रहा है कि भारत अब युद्ध में 150 से लेकर 2000 किमी की दूरी तक हमलों के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है जो पारंपरिक हथियारों से लैस होंगी. देश में पहले ही 150 से 500 किमी रेंज वाली ‘प्रलय’ जैसी क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की जा चुकी है. 1500 किमी तक की दूरी के लिए अग्नि प्राइम और 2000 किमी तक की दूरी के लिए अग्नि सीरीज की मिसाइलों का इस्तेमाल हो सकता है.

भारत लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें भी विकसित कर रहा है जिसमें ब्रह्मोस एनजी सबसे अहम है. इस मिसाइल की रेंज 800 किमी होगी. भारत इन मिसाइलों का बड़ा भंडार तैयार करने पर भी काम कर रहा है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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