नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को अफगानिस्तान को सहायता का एक और जत्था भेजा, जिसमें आवश्यक दवाएं और चिकित्सा सामग्री शामिल है. विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, भारत ने पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान को 13 बैचों में 45 टन चिकित्सा सहायता की आपूर्ति की है. भारत ने अफगान लोगों के लिए 40,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति भी की है.

इसने कहा कि सहायता अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत के "विशेष संबंध" को जारी रखने और संयुक्त राष्ट्र द्वारा उनकी सहायता के लिए की गई तत्काल अपील के मद्देनजर थी.

विदेश मंत्रालय ने कहा, "..भारत ने चिकित्सा सहायता के 13 वें बैच की आपूर्ति की है जिसमें बाल चिकित्सा स्टेथोस्कोप, बाल चिकित्सा बीपी कफ के साथ स्फिग्मोमैनोमीटर मोबाइल प्रकार, इन्फ्यूजन पंप, ड्रिप चैम्बर सेट, इलेक्ट्रो कॉटरी, नायलॉन टांके आदि जैसी आवश्यक दवाएं और चिकित्सा / सर्जिकल आइटम शामिल हैं."

I greatly appreciate India’s timely & generous response to help alleviate ongoing humanitarian crisis in Afghanistan by supplying 45 tons of medical assistance, essential life-saving medicines, 500,000 doses of COVID vaccine, 40,000 MTs of wheat: Afghanistan’s Ambassador to India pic.twitter.com/VGNN7zkwej

