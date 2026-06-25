खामेनेई के अंतिम संस्कार का न्योता बना भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा, मोदी सरकार के सामने संतुलन की बड़ी चुनौती, समझिए

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण भारत के लिए कठिन कूटनीतिक फैसला बन गया है. नई दिल्ली को ऐसा कदम उठाना होगा जो उसके रणनीतिक हितों और विदेश नीति दोनों को सुरक्षित रख सके.

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ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी को खामेनेई के अंतिम संस्कार में आमंत्रित किया, जिससे भारत के सामने जटिल कूटनीतिक चुनौती खड़ी हुई.

भारत को ईरान, अमेरिका और इजरायल के साथ अपने रणनीतिक संबंधों के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लेना होगा.

चाबहार पोर्ट, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दे भारत-ईरान संबंधों को बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं.

प्रधानमंत्री के बजाय किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को भेजने का विकल्प भारत के लिए सबसे संतुलित समाधान माना जा रहा.

Iran Invites PM Modi in Ali Khamenei Funeral: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया निमंत्रण भारत की विदेश नीति के सामने एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन गया है. ये केवल एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ऐसा अवसर है जहां नई दिल्ली के हर कदम पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं.

भारत और ईरान के रिश्ते दशकों पुराने हैं. दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, संस्कृति और क्षेत्रीय संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग रहा है. ऐसे में ईरान की तरफ से भेजे गए निमंत्रण को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा. दूसरी ओर, भारत के अमेरिका और इजरायल के साथ भी गहरे रणनीतिक संबंध हैं, जो हाल के सालों में और मजबूत हुए हैं.

अहम माना जा रहा खामेनेई का अंतिम संस्कार

यही वजह है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की भागीदारी का स्तर बेहद अहम माना जा रहा है. अगर भारत किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को भेजता है, तो ये ईरान के साथ उसके पुराने संबंधों को सम्मान देने का संकेत होगा. वहीं अगर प्रतिनिधित्व सीमित रखा जाता है, तो ये अमेरिका और इजरायल के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया कदम माना जा सकता है.

भारत इससे पहले भी ऐसे संवेदनशील मौकों पर संतुलित रुख अपनाता रहा है. ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद भारत ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया था और उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा था. हालांकि, इस बार हालात अलग हैं क्योंकि खामेनेई की मौत क्षेत्रीय संघर्ष और सैन्य कार्रवाई के बीच हुई है, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील बन गया है.

ईरान केवल एक दोस्त नहीं

भारत के लिए ईरान केवल एक मित्र देश नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साझेदार भी है. चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंच का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराती है. पाकिस्तान को दरकिनार कर व्यापारिक संपर्क बढ़ाने में यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसलिए नई दिल्ली ईरान के साथ अपने संबंधों को कमजोर नहीं होने देना चाहती.

ऊर्जा सुरक्षा भी भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है. भले ही भारत ने तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाई हो, लेकिन फारस की खाड़ी और होर्मुज क्षेत्र में स्थिरता उसके आर्थिक हितों से सीधे जुड़ी हुई है. इसके अलावा खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और हित भी भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा हैं.

दूसरी ओर अमेरिका भारत का प्रमुख रणनीतिक साझेदार है. रक्षा, तकनीक, व्यापार और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है. इजरायल भी भारत का महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी है और दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। ऐसे में खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की सक्रिय उपस्थिति को अलग-अलग देशों की तरफ से अलग नजरिए से देखा जा सकता है.

भारत का अंतिम फैसला उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा होगा. नई दिल्ली लंबे समय से ऐसी विदेश नीति अपनाती रही है जिसमें किसी एक शक्ति समूह के साथ पूरी तरह खड़े होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है. रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने इसी संतुलित नीति का प्रदर्शन किया था.

रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वयं ईरान जाने की संभावना कम मानी जा रही है. हालांकि, भारत किसी वरिष्ठ मंत्री, उपराष्ट्रपति या विशेष दूत को अंतिम संस्कार में भेज सकता है. ऐसा कदम दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास माना जाएगा.

आने वाले दिनों में भारत का निर्णय केवल एक राजनयिक औपचारिकता नहीं रहेगा, बल्कि ये संकेत देगा कि बदलती वैश्विक राजनीति के बीच नई दिल्ली किस तरह अपने बहुआयामी संबंधों को संभाल रही है. दुनिया के कई देशों की नजर इस बात पर होगी कि भारत इस संवेदनशील स्थिति में किस प्रकार अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखता है.

ईरान ने भारत को क्यों आमंत्रित किया?

ईरान भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय साझेदार मानता है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं.

क्या प्रधानमंत्री मोदी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे?

मौजूदा संकेतों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के जाने की संभावना कम है, हालांकि अंतिम निर्णय अभी घोषित नहीं हुआ.

भारत के लिए यह फैसला कठिन क्यों है?

क्योंकि भारत को ईरान के साथ संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका और इजरायल के साथ रणनीतिक साझेदारी भी संभालनी है.

चाबहार पोर्ट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?

यह परियोजना भारत को पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच प्रदान करती है.

भारत किस तरह का प्रतिनिधित्व भेज सकता है?

भारत किसी वरिष्ठ मंत्री, विशेष दूत या अन्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधि को अंतिम संस्कार समारोह में भेज सकता है.