भारत का 'डॉक्टर SPY'... कौन हैं मनीष दीक्षित, जो बने इंटेलीजेंस ब्यूरो के प्रमुख

Mahesh Dixit IB Chief: केंद्र सरकार ने सीनियर IPS अधिकारी महेश दीक्षित को देश की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का नया प्रमुख (Director) नियुक्त किया है. सुरक्षा गलियारों में डॉक्टर स्पाई के नाम से मशहूर महेश दीक्षित, निवर्तमान प्रमुख तपन कुमार डेका की जगह लेंगे. वे जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में अपनी असाधारण रणनीतिक भूमिका के लिए जाने जाते हैं.

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मनीष दीक्षित बने IB चीफ

IPS महेश दीक्षित बने IB चीफ

डॉक्टर से देश के टॉप जासूस बनने का सफर

जम्मू-कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने वाले 1993 बैच के IPS

संभालेंगे आंतरिक सुरक्षा की कमान

Who is Mahesh Dixit IPS: भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे में एक बड़ा बदलाव हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 1993 बैच के अनुभवी आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है. वे 30 जून 2026 को तपन कुमार डेका का विस्तारित कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपना पदभार ग्रहण करेंगे.

डॉक्टर से देश के ‘टॉप जासूस’ तक का सफर

महेश दीक्षित के नाम के साथ डॉक्टर शब्द इसलिए लगा है क्योंकि वह एक योग्य मेडिकल डॉक्टर हैं. उन्होंने महाराष्ट्र से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD) की डिग्री हासिल की थी. मेडिकल फील्ड से कानून प्रवर्तन की ओर कदम बढ़ाते हुए, उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की और 1993 बैच में सीधे आईपीएस अधिकारी बने. उनके इसी बैकग्राउंड के चलते सिस्टम में उन्हें डॉक्टर स्पाई के रूप में जाना जाता है.

कश्मीर में धारा 370 के बाद शांति बहाली का जिम्मा

नए IB चीफ महेश दीक्षित का जम्मू-कश्मीर में बेहद लंबा और प्रभावी कार्यकाल रहा है. उन्होंने श्रीनगर में स्थित संवेदनशील सबसिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नेतृत्व किया था. साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद, घाटी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, लोकल लेवल पर हाइब्रिड आतंकवाद के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने और व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने में उनकी रणनीतिक सूझबूझ बेहद कारगर साबित हुई थी.

पूर्वोत्तर से लेकर लद्दाख तक का अनुभव

खुफिया ब्यूरो (IB) में लगभग 26 वर्षों से अधिक की सेवा के दौरान दीक्षित ने देश के अलग-अलग अशांत और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में काम किया है. उन्होंने नगालैंड के कोहिमा, बिहार, और हैदराबाद में विभिन्न पदों पर सेवाएं दी हैं. इसके अलावा उन्होंने लद्दाख में क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों की निगरानी करने से लेकर वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ बने विशेष एंटी-नक्सल डेस्क का भी नेतृत्व किया है.

कैबिनेट कमेटी की मंजूरी

सरकारी आदेश के मुताबिक, महेश दीक्षित को दो साल की अवधि के लिए आईबी का निदेशक नियुक्त किया है. उन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स, 1958 और मौलिक नियम (FR) 56(d) के तहत सेवा में विस्तार देते हुए इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया है। वह अगले दो वर्षों तक भारत की इस सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी का नेतृत्व करेंगे, जो आतंकवाद रोधी अभियानों, आंतरिक संघर्षों और नीतिगत सुरक्षा आकलनों में सरकार की मुख्य सलाहकार है.