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India Drishti Synthetic Aperture Radar Satellite Able To See Pakistan Ilitary Bases Even In Bad Weather

बादलों और अंधेरे के पार देख पाएगा ये सैटेलाइट, पाकिस्तान को टेंशन देने वाला है भारत के स्टार्ट-अप द्वारा बनाया गया ये उपग्रह

भारत एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च रहा है, जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है. खास बात ये है कि इसे इसरो या डीआरडीओ ने नहीं बनाया है. इसे बनाया है एक प्राइवेट स्पेस स्टार्ट-अप ने.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Drishti satellite: दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए दुनिया भर की आधुनिक सेनाएं उपग्रहों का इस्तेमाल करती हैं. इन सैटेलाइट का इस्तेमाल दूसरे देशों के अहम सैन्य ठिकानों की सटीक तस्वीर लेने के लिए भी किया जाता है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे भारतीय सेना ने स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी वायुसैनिक अड्डों की पहले और बाद की तस्वीरें दिखाई थीं.

अब भारत एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च रहा है, जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है. खास बात ये है कि इसे इसरो या डीआरडीओ ने नहीं बनाया है. इसे बनाया है एक प्राइवेट स्पेस स्टार्ट-अप ने. यह सैटेलाइट पाकिस्तान के चप्पे-चप्पे की बेहद साफ तस्वीरें खींच सकता है.

क्या है ‘दृष्टि’ सैटेलाइट?

बेंगलुरु स्थित प्राइवेट स्पेस स्टार्ट-अप GalaxEye ने एक अनोखा अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट बनाया है. इसे SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से 3 मई को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:29 बजे लॉन्च किया गया. इस मिशन को एक बड़ी तकनीकी सफलता माना जा रहा है. इस सैटेलाइट मिशन का नाम ‘दृष्टि’ है. ‘दृष्टि’ का खासियत यह है कि इसमें एक ही सैटेलाइट पर मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा और सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) इमेजर दोनों लगे हैं. अपनी तरह का यह पहला सैटेलाइट है.

Mission Drishti is the result of a journey that started years before the satellite itself. It is the culmination of years spent building, testing, validating, and evolving Earth observation systems across multiple platforms. The roadmap took us through India’s first DroneSAR,… pic.twitter.com/6PtsDiAj61 — GalaxEye (@GalaxEye) April 30, 2026

इस तरह के सैटैलाइट किसी भी मौसम में और किसी भी परिस्थिति में बेहद साफ तस्वीरें लेने में सक्षम होते हैं. इससे बेहतरीन क्वालिटी की तस्वीरें मिल सकती हैं. ‘दृष्टि’ से मिली तस्वीरें न सिर्फ सेनाओं के काम आ सकती हैं बल्कि इनका इस्तेमाल दुर्गम इलाकों के सर्वे में भी किया जा सकता है. भारत जैसे बड़े देश के पास ऐसा खुद का सैटेलाइट होना बेहद जरूरी था क्योंकि अहम मौकों पर विदेशी निर्भरता भारी पड़ सकती है.

NASA की एक स्टडी कहती है कि किसी भी समय जमीन के ऊपर, धरती का 70 फीसदी स्सा हमेशा बादलों से ढका रहता है. समुद्रों में यह 90 प्रतिशत तक हो सकता है. भारत एक ऐसा देश है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है. यहां अक्सर और लगातार बादल छाए रहते हैं. ऐसे में पारंपरिक ऑप्टिकल सैटेलाइट अक्सर बेअसर साबित होते हैं. इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए GalaxEye को सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजर वाला सैटेलाइट लॉन्च करने का विचार आया.

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सिंथेटिक अपर्चर रडार बादलों के पार देख सकता है. यह रात में साफ तस्वीरें ले सकता है. बादल और खराब मौसम इसके रास्ते में रुकावट नहीं बनते. ऐसे उपग्रहों से मिली तस्वीरें आपदा प्रबंधन, खेती-बाड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी या सुरक्षा निगरानी के लिए बेहद जरूरी हो जाती हैं. ‘दृष्टि’ सैटेलाइट इतना सक्षम है कि यह सीमा पार के पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों, आतंकी कैंपों और अहम बुनियादी ढांचों की लेटेस्ट तस्वीरें मुहैया करा सकता है.