यूरोपीय बाजार में भारत की बड़ी छलांग, दुश्मन देश पाकिस्तान-बांग्लादेश को क्यों सताने लगा डर?

भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते से यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पादों को बड़ी राहत मिलेगी. इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सालों पुरानी टैरिफ बढ़त कमजोर पड़ सकती है, खासकर टेक्सटाइल क्षेत्र में, इसलिए दोनों देशों में चिंता बढ़ गई है.

India EU FTA: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) सिर्फ 2 आर्थिक साझेदारों के रिश्ते को नई ऊंचाई देने वाला कदम नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की व्यापारिक राजनीति पर दिखने लगा है. खासतौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस समझौते को लेकर बेचैनी साफ नजर आ रही है, क्योंकि यूरोप में अब तक मिली उनकी विशेष व्यापारिक बढ़त खतरे में पड़ती दिख रही है.

अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश को यूरोपीय बाजार में तरजीह मिलती रही है. पाकिस्तान को GSP प्लस और बांग्लादेश को ‘एवरीथिंग बट आर्म्स’ (EBA) जैसी योजनाओं के तहत कपड़ा और परिधान जैसे उत्पाद बिना या बेहद कम शुल्क के EU में भेजने का मौका मिलता था. यही वजह है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल निर्यात की अहम भूमिका रही है. यूरोप उनके लिए सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा बाजार रहा है.

हट सकता है अधिकतर टैरिफ

इसके उलट भारत को अब तक यूरोपीय संघ में ऐसी कोई खास रियायत हासिल नहीं थी. भारतीय निर्यातकों को सामान्य MFN टैरिफ का सामना करना पड़ता था, जिससे भारतीय कपड़ा, परिधान, ज्वेलरी और लेदर उत्पाद अपेक्षाकृत महंगे पड़ते थे. इसके बावजूद भारत और EU के बीच व्यापार लगातार बढ़ता रहा. अब जब FTA के तहत अधिकतर टैरिफ हटाने की बात सामने आई है, तो तस्वीर तेजी से बदल सकती है.

FTA लागू होने के बाद भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार में लगभग उसी स्तर की टैरिफ छूट मिलेगी, जिस पर अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश निर्भर थे. इससे प्रतिस्पर्धा का संतुलन बिगड़ने की आशंका है. पाकिस्तान के व्यापारी संगठनों का मानना है कि भारत की मजबूत औद्योगिक क्षमता, बड़ा पैमाना और अब टैरिफ राहत मिलकर उनके निर्यात को सीधी चुनौती देंगे. यही कारण है कि वहां के कारोबारी इसे ‘आर्थिक मोर्चा’ खुलने के तौर पर देख रहे हैं.

क्यों बढ़ी बांग्लादेश की चिंता

बांग्लादेश की चिंगा और गहरी है. देश 2025 में LDC का दर्जा खो चुका है, यानी कुछ ही सालों में उसे EBA के तहत मिलने वाली ड्यूटी-फ्री सुविधा भी खत्म हो जाएगी. ऐसे में अगर भारत को EU में शुल्क पर प्रवेश मिल जाता है, तो बांग्लादेश की इंडस्ट्री पर दोहरा दबाव पड़ेगा. एक तरफ टैरिफ बढ़ेंगे और दूसरी तरफ भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था से मुकाबला. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये समझौता यूरोप के आयात ढांचे में संरचनात्मक बदलाव ला सकता है. खरीदार अब ज्यादा ऑप्शन के साथ कीमत और गुणवत्ता दोनों पर सख्ती से मोलभाव करेंगे. इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश को या तो लागत घटानी होगी, या फिर नए बाजारों और व्यापार समझौतों की तलाश तेज करनी होगी.