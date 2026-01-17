  • Hindi
भारत के लिए आई खुशखबरी, 26 जनवरी से पहले इस बड़ी डील पर लग सकती है मुहर, चीन के साथ ट्रंप को लगेगी मिर्ची

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच FTA समझौता हो सकता है. अगर, गणतंत्र दिवस 2026 पर ये डील होती है तो वैश्विक व्यापार और निर्यात के नए अवसर खोल सकते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

इस साल का गणतंत्र दिवस केवल परेड और झांकियों का उत्सव नहीं होगा. लाल किले पर जब तिरंगा फहराया जा रहा होगा, उस वक्त भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की अंतिम बातचीत चल रही होगी. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा है यानी सभी समझौतों का जनक. यह डील सिर्फ आयात-निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक कूटनीति और व्यापारिक ताकत को भी बढ़ाएगी.

19 साल के लंबे इंतजार के बाद होगी डील

बता दें भारत और EU के बीच FTA की बातचीत 2007 में शुरू हुई थी. शुरुआत में कई मतभेदों के कारण यह डील नहीं हो पाई थी. यूरोप चाहता था कि भारत कारों और शराब पर टैक्स घटाए, जबकि भारत की चिंता थी डेटा सुरक्षा और मजदूरों के अधिकारों की. 2020 के बाद महामारी और भू-राजनीतिक बदलावों ने साबित किया कि एक बाजार पर निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है. जून, 2022 में फिर से बातचीत शुरू हुई और अब 2026 की शुरुआत में डील लगभग पक्की दिखाई देती है.

लग्जरी कारों से लेकर वाइन तक सब सस्ता हो सकता

FTA डील से सबसे बड़ा असर भारतीय उपभोक्ताओं पर होगा. यूरोप चाहता है कि भारत विदेशी कारों और शराब पर भारी टैक्स कम करे. इस समय विदेशी कारों पर 100% तक आयात शुल्क है, जिससे आम खरीदार तक यह पहुंच नहीं पाती. हालांकि, भारत सरकार ध्यान से कदम बढ़ा रही है. ऑटोमोबाइल, स्टील और कृषि जैसे सेक्टरों में भारत अपनी ‘रेड लाइन’ बनाए रखेगा ताकि घरेलू उद्योग और किसानों की सुरक्षा बनी रहे.

भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं ये डील

यह डील सिर्फ आयात को सस्ता करने के लिए नहीं है, बल्कि भारतीय सामान को यूरोप में आसानी से बेचने का अवसर भी है. टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा और इलेक्ट्रिकल मशीनरी जैसे सेक्टरों के लिए यूरोप के बाजार खुलेंगे. इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, नई नौकरियां आएंगी और निर्यातक पिछड़े देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे. IT और सर्विस इंडस्ट्री को भी वीजा और नियमों में आसानी मिलेगी.

अमेरिका और चीन की बढ़ गई चिंता

जिस टाइम पर ये डील होगी, वो भी काफी अहम है. अमेरिका ने हाल ही में टैरिफ बढ़ाया है और चीन पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता. ऐसे में यूरोप, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, एक स्थिर विकल्प बनकर उभरा है. 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब यूरो तक पहुंच गया था. इस FTA से भारत किसी एक बाज़ार पर निर्भर रहने की मजबूरी से मुक्त होगा. विशेषज्ञ मानते हैं कि डील चाहे 27 जनवरी को घोषित हो या न हो, दोनों पक्ष फिनिश लाइन के बेहद करीब हैं.

