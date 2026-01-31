Hindi India Hindi

India Eu Trade Deal Benefits Luxury Cars Wine Will Cheap When Will It Apply

कब से लागू होगी भारत-यूरोप ट्रेड डील? कार और शराब की कीमतों पर क्या पड़ेगा असर

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच फ्री ट्रेड डील से कई फायदे होंगे. आइए जानते हैं ये डील कब से लागू होगी और लग्जरी कारें, वाइन कितनी सस्ती हो जाएंगी.

भारत और यूरोपीय संघ ने हाल ही में एक बड़ी और लंबे समय से चर्चित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को फाइनल किया है. इस डील का मुख्य मकसद दोनों तरफ से होने वाले व्यापार पर टैक्स यानी टैरिफ कम करना है. टैरिफ कम होने का मतलब है कि आयात और निर्यात होने वाले सामान और सेवाएं सस्ती और प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएंगी. इस समझौते के लिए दोनों पक्षों ने करीब 18 साल तक बातचीत की है, जिसमें हर तरह के नियम, कानूनी प्रावधान और व्यापारिक हितों पर चर्चा हुई. अगर यह डील पूरी तरह लागू हो गई, तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार में काफी तेजी आने की उम्मीद है. खास बात यह है कि यह केवल सामान तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवाओं और तकनीकी क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिलेगा.

इस डील से गाड़ियां और वाइन होगी सस्ती

हालांकि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि डील के तुरंत बाद यूरोपियन कार और वाइन की कीमतें गिर जाएंगी, लेकिन ऐसा तुरंत नहीं होगा. डील को लागू करने के लिए अब इसे तकनीकी और कानूनी चरण से गुजरना होगा, जो करीब 6 से 9 महीने तक चल सकता है. इस दौरान दस्तावेज तैयार किए जाएंगे, उन्हें मौजूदा कानून के साथ मिलाया जाएगा और दोनों पक्षों द्वारा पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी. केवल जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तभी टैरिफ में कमी बाजार की कीमतों में दिखाई देने लगेगी. इसलिए अगर आप सोचना शुरू कर रहे हैं कि कल से ही यूरोपियन कार सस्ती मिल जाएगी, तो थोड़ी धैर्य रखना पड़ेगा.

क्यों रातों-रात लागू नहीं हो सकती डील

डील पर हस्ताक्षर करने से पहले कई कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं. सबसे पहले कानूनी टीमें हर क्लॉज की बारीकी से जांच करती हैं ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो. इस पूरे काम में लगभग 4 से 6 महीने लग सकते हैं. इसके बाद समझौते को यूरोपीय संघ की 24 आधिकारिक भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा. अनुवाद पूरा होने के बाद ही सभी पक्ष दस्तावेज़ पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे. पहला चरण 2027 से 2030 के बीच टेक्सटाइल, कपड़े और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर टैरिफ कम करेगा, दूसरे चरण में 2030 से 2034 तक भारी मशीनरी और ऑटोमोबाइल पर राहत मिलेगी, और आखिरी चरण 2035 से 2037 तक प्रीमियम शराब, वाइन और हाई-एंड टेक्नोलॉजी पर असर दिखाएगा.

भारत के लिए अच्छा अवसर

इस डील के लागू होने के बाद भारत और यूरोप के बीच व्यापार में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. वर्तमान में भारत यूरोप को लगभग 136 बिलियन डॉलर का सालाना सामान निर्यात करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5-6 साल में यह संख्या 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है. इससे भारतीय कंपनियों को नए बाजार और निवेश के अवसर मिलेंगे, जबकि यूरोपियन उत्पादों की पहुंच भारतीय ग्राहकों तक आसान और किफायती होगी. इस डील से दोनों पक्षों को लंबी अवधि में आर्थिक मजबूती और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा.