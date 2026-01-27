Hindi India Hindi

India Eu Trade Deal Luxury Cars Premium Wines Beer Processed Foods And Know What Becomes Cheaper For Indian Consumers After Mother Of All Deals Here Are All Details

लग्जरी कारें, प्रीमियम वाइन-बीयर, प्रोसेस्ड फूड और...'मदर ऑफ ऑल डील्स' के बाद अब कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती- यहां है सभी डिटेल्स

India EU Free Trade Deal: आसान शब्दों में जो उत्पाद सबसे ज्यादा सस्ते होने की संभावना है, वे हैं यूरोपियन वाइन, जैतून का तेल, प्रोसेस्ड फूड, मेडिकल डिवाइस, लग्जरी कारें और कुछ खास औद्योगिक और फार्मा सामान.

India EU Free Trade Deal: भारत और यूरोपीय यूनियन ने करीब 18 साल तक चली बातचीत के बाद दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगा दी है.’मदर ऑफ ऑल डील्स’ (Mother Of All Deals) पर मुहर लगने के बाद वाइन-व्हिस्‍की से लेकर लग्जरी गाड़ियां तक काफी कुछ सस्ता हो जाएगा. भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए इस ट्रेड डील को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डील बताया. यह दोनों पक्षों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट संबंधों में एक बड़ा बदलाव है. इस समझौते को ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा जा रहा है, जिसका मकसद ऊंचे इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके ट्रेड को आसान और सस्ता बनाना है.

यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि भारत और EU लगभग दो अरब लोगों का फ्री ट्रेड जोन बनाकर इतिहास रच रहे हैं, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होगा. ट्रेड के साथ-साथ, EU भारत के कार्बन उत्सर्जन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा. इस डील का एक अहम हिस्सा यूरोपियन कार बनाने वाली कंपनियों को भारत में ज्यादा एक्सेस देता है, जिससे हर साल 2,50,000 गाड़ियों को कम ड्यूटी रेट पर इम्पोर्ट किया जा सकेगा, जो हाल के ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दिए गए कोटे से कहीं ज्यादा है.

कौन कौन से सामान होंगे सस्ते?

मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण

इसमें इंडस्ट्रियल मशीनें, पावर उपकरण और फैक्ट्रियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले हाई-एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम शामिल हैं. इनपर मौजूदा टैरिफ 44% तक है, लेकिन लगभग सभी प्रोडक्ट्स के लिए यह घटकर जीरो हो जाएंगे. इससे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए लागत कम हो सकती है जो यूरोपीय मशीनों पर निर्भर हैं. हालांकि कंज्यूमर इन्हें सीधे नहीं खरीदेंगे, लेकिन फैक्ट्री की लागत कम होने से समय के साथ तैयार माल की कीमतें कम हो सकती हैं.

विमान और अंतरिक्ष यान के पार्ट्स

लगभग सभी प्रोडक्ट्स पर फिलहाल 11% तक के टैरिफ हैं जो हटा दिए जाएंगे. इससे एयरलाइंस, विमान रखरखाव फर्मों और रक्षा से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग को मदद मिलेगी. सस्ते आयात से लंबे समय में एयरलाइंस और एविएशन सेवाओं के लिए लागत कम हो सकती है.

मेडिकल, ऑप्टिकल और सर्जिकल उपकरण

90% प्रोडक्ट्स के लिए 27.5% तक के टैरिफ को घटाकर जीरो कर दिया जाएगा. यह सबसे ज्यादा कंज्यूमर से जुड़े बदलावों में से एक है. यूरोप से इंपोर्ट किए जाने वाले मेडिकल डिवाइस, डायग्नोस्टिक मशीन, लेंस और सर्जिकल टूल्स जैसी चीजें सस्ती हो सकती हैं, जिससे अस्पतालों और हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स को लागत कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

प्लास्टिक और केमिकल

प्लास्टिक पर अभी 16.5% तक और केमिकल पर 22% तक की ड्यूटी लगती है. ये ज्यादातर घटकर जीरो हो जाएंगी, क्योंकि ये पैकेजिंग, फार्मा, टेक्सटाइल और कंज्यूमर गुड्स जैसे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल हैं. इसलिए कम इनपुट लागत से कई रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स की कीमतें अप्रत्यक्ष रूप से कम हो सकती हैं.

फार्मास्यूटिकल्स

लगभग सभी प्रोडक्ट्स के लिए लगभग 11% की ड्यूटी हटा दी जाएगी. इससे भारतीय फार्मा कंपनियों को यूरोप से खास दवाएं या सामग्री सोर्स करने में मदद मिल सकती है और एडवांस्ड दवाओं तक सस्ती पहुंच को सपोर्ट मिल सकता है.

लोहा और स्टील

22% तक के टैरिफ को ज्यादातर खत्म कर दिया जाएगा. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मदद मिलेगी, हालांकि कंज्यूमर कीमतों पर सीधा असर होने में समय लग सकता है.

मोटर वाहन

यह एक बड़ी चीज है. कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है जो 110% से घटकर सिर्फ 10% हो जाएगी, लेकिन सालाना 250,000 गाड़ियों का कोटा होगा. इसका मतलब है कि प्रीमियम यूरोपियन कारें बहुत सस्ती हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ तय कोटे तक.कीमतें लग्जरी और हाई-एंड सेगमेंट में सबसे ज्यादा साफ तौर पर कम हो सकती हैं.

कौन से खाने-पीने के सामान हो सकते हैं सस्ते?

वाइन, बीयर और स्पिरिट्स

इन पर टैरिफ में सबसे ज्यादा कटौती होगी, हालांकि यह जीरो नहीं होगी.

प्रीमियम वाइन पर टैरिफ 150% से घटकर 20% और मिड-रेंज वाइन पर 30% हो जाएगा.

स्पिरिट्स पर ड्यूटी 150% से घटकर 40% हो जाएगी.

बीयर पर टैरिफ 110% से घटकर 50% हो जाएगा.

इसका मतलब है कि इंपोर्टेड यूरोपियन शराब पर अभी भी टैक्स लगेगा, लेकिन प्रीमियम वाइन पहले से काफी सस्ती हो सकती है.

जैतून का तेल और वनस्पति तेल

45% तक के टैरिफ को घटाकर जीरो कर दिया जाएगा. यह घरों और रेस्टोरेंट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैतून का तेल बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और अक्सर यूरोप से इंपोर्ट किया जाता है.

प्रोसेस्ड फूड

बिस्किट, ब्रेड, पास्ता, चॉकलेट, पेस्ट्री और पेट फूड जैसे सामानों पर अभी 50% तक की ड्यूटी लगती है. यह घटकर जीरो हो जाएगी. इसका मतलब है कि यूरोपियन पैकेटबंद खाने के सामान भारतीय दुकानों में ज्यादा किफायती और आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं.

फलों का जूस और नॉन-अल्कोहलिक बीयर

55% तक की ड्यूटी हटा दी जाएगी. इससे इंपोर्टेड जूस और खास ड्रिंक्स की कीमतें कम हो सकती हैं.

कीवी और नाशपाती

कोटा लिमिट के अंदर टैरिफ 33% से घटकर 10% हो जाएगा. कीमतें गिर सकती हैं, लेकिन उपलब्धता अभी भी इंपोर्ट लिमिट पर निर्भर कर सकती है.

भेड़ का मांस और उससे बने उत्पाद

भेड़ के मांस पर टैरिफ 33% से घटकर जीरो हो जाएगा. सॉसेज और अन्य मांस उत्पादों पर ड्यूटी 110% से घटकर 50% हो जाएगी. यह बड़े पैमाने पर खपत के बजाय खास और प्रीमियम फूड मार्केट को प्रभावित करेगा.

भारतीय उपभोक्ताओं के लिए क्या है इसका मतलब?

यूरोपियन यूनियन 7 साल की अवधि में 99.5% ट्रेड किए गए सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगा. भारत सरकार की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, इसमें भारतीय समुद्री उत्पादों, चमड़े और कपड़ा उत्पादों, केमिकल्स, रबर, बेस मेटल्स और रत्न-आभूषणों पर टैरिफ को घटाकर जीरो करना शामिल है.

क्या-क्या चीजें हो जाएंगी सस्ती?

आसान शब्दों में जो उत्पाद सबसे ज्यादा सस्ते होने की संभावना है, वे हैं यूरोपियन वाइन, जैतून का तेल, प्रोसेस्ड फूड, मेडिकल डिवाइस, लग्जरी कारें और कुछ खास औद्योगिक और फार्मा सामान. रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतों में तुरंत कटौती नहीं हो सकती है, लेकिन जो सेक्टर यूरोपियन इनपुट का इस्तेमाल करते हैं, उनकी लागत समय के साथ कम हो सकती है. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि कीमतों में गिरावट तुरंत नहीं हो सकती है. कुछ कटौतियां धीरे-धीरे लागू की जाएंगी और अंतिम कीमतें लॉजिस्टिक्स, भारत के अंदर टैक्स और कंपनी के प्राइसिंग फैसलों पर भी निर्भर करेंगी.