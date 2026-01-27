  • Hindi
इंडिया-EU डील से ट्रंप को क्यों लग गई मिर्ची? जानिए क्या हैं इसके फायदे-नुकसान

India European Union Deal: भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई 'मदर ऑफ ऑल डील्स' ने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. अमेरिका ने इस समझौते पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि यूरोप, भारत के जरिए रूसी तेल खरीदकर अनजाने में रूस-यूक्रेन युद्ध की फंडिंग कर रहा है.

India-EU Deal: दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाएं इस समय डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों को लेकर डरी हुई हैं. ट्रंप लगातार अन्य देशों से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाने की धमकियां दे रहे हैं. लेकिन भारत ने रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक रुख अपनाया है. ओमान और न्यूजीलैंड के बाद अब भारत, यूरोपीय संघ (EU) के साथ एक बहुत बड़ा मुक्त व्यापार समझौता किया है.

आज यानी मंगलवार, 27 जनवरी को ये ऐलान किया गया है. जो न केवल ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नए दरवाजे खोलने वाला भी है. अमेरिकी राष्ट्रपति की व्यापार नीतियों से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई यह ‘इंडिया-ईयू डील’ करेगी.

अमेरिका पर निर्भरता होगी कम

गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में आईं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस समझौते को ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा है. यह डील भारत को यूरोप के 27 देशों का एक विशाल बाजार उपलब्ध कराएगी, जिससे अमेरिका पर निर्भरता कम होगी.

क्या है इस डील में खास?

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, यह समझौता बेहद संतुलित है. माना जा रहा है कि इस डील के तहत 90% से ज्यादा सामानों पर टैक्स या तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा या बहुत कम कर दिया जाएगा.

लागत में कमी

टैक्स घटने से कच्चा माल सस्ता होगा, जिससे भारत के उत्पादकों और ग्राहकों, दोनों को सीधा फायदा मिलेगा. वित्त वर्ष 2025 में भारत और ईयू के बीच करीब 136.53 अरब डॉलर का व्यापार हुआ. भारत ने यूरोप को निर्यात अधिक किया है, जो भारत के लिए फायदे की स्थिति है.

किन सेक्टर्स को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ?

भारत की ओर से यूरोप भेजे जाने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्मार्टफोन, कपड़े, दवाइयां, इंजीनियरिंग गुड्स और आईटी सर्विसेज को इस डील से जबरदस्त बूस्ट मिलेगा. वहीं, यूरोप से भारत आने वाली हाई-टेक मशीनरी, मेडिकल उपकरण और विमानों के पुर्जे सस्ते हो सकते हैं.

इस डील के प्रमुख फायदे

भारत को यूरोप के 45 करोड़ उपभोक्ताओं तक सीधी और सस्ती पहुंच मिलेगी. यूरोपीय कंपनियां भारत के विनिर्माण क्षेत्र में भारी निवेश कर सकती हैं. निर्यात बढ़ने से देश में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे. मजबूत सप्लाई चेन बनने से चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम होगी.

समझौते की चुनौतियां

यूरोपीय कंपनियां तकनीक के मामले में बहुत आगे हैं, जिससे भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही, कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर भारत हमेशा सतर्क रहता है ताकि स्थानीय किसानों के हितों को नुकसान न पहुंचे.

अमेरिका ने क्या आरोप लगाए?

वहीं, एक तरफ भारत और यूरोपीय संघ अपनी डील का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका इस समझौते से बुरी तरह भड़का हुआ है. अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यूरोप इस डील के जरिए अनजाने में अपने ही खिलाफ ‘युद्ध’ की फंडिंग कर रहा है.

अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भले ही यूरोप ने रूस से सीधे तेल खरीदना बंद कर दिया हो, लेकिन वह अब भी भारत के जरिए रूस की मदद कर रहा है.

रूस-यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा मिलने की कही बात

बेसेन्ट का तर्क है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है. उस तेल को भारत की रिफाइनरियों में साफ किया जाता है. फिर वही रिफाइंड तेल यूरोप के देश भारत से खरीदते हैं. इस तरह, यूरोप का पैसा अंततः रूस की जेब में जा रहा है, जिससे रूस-यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है.

“हम दे रहे हैं कुर्बानियां”

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि उन्होंने रूस को कमजोर करने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगाया है क्योंकि भारत रूसी तेल खरीद रहा है. स्कॉट बेसेन्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, “हमने रूस के ऊर्जा व्यापार को रोकने के लिए कुर्बानियां दीं और भारत पर टैक्स लगाया. लेकिन पिछले ही हफ्ते यूरोप ने भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील साइन कर ली. वे वही तेल खरीद रहे हैं जो रूस से आता है. यह खुद के खिलाफ युद्ध लड़ने जैसा है.”

यह मामला दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में भारत अब एक ऐसी धुरी बन गया है जिसके साथ व्यापार करना यूरोप की मजबूरी और जरूरत है, भले ही इसके लिए उसे अमेरिका की नाराजगी क्यों न झेलनी पड़े. भारत ने अपनी विदेश नीति से यह साफ कर दिया है कि वह अपने आर्थिक हितों और वैश्विक शांति के बीच संतुलन बनाना जानता है.

