India Extends Suspension of International Flights Till May 31 भारत ने शुक्रवार को अंर्तराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के परिचालन पर लगाए गए प्रतिबंध को 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया है. हालांकि एयर ट्रैवल बबल व्यवस्था के तहत इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स का संचालन जारी रहेगा.

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है, "दिनांक 26-06-2020 में जारी परिपत्र में आंशिक संशोधन किया गया है. सक्षम प्राधिकारी ने निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं पर जारी परिपत्र की वैधता को 31 मई, 2021 की रात तक बढ़ा दिया है."

परिपत्र में कहा गया कि यह प्रतिबंध अंर्तराष्ट्रीय ऑल-कार्गो संचालन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा, जो विशेष रूप से डीजीसीए द्वारा अनुमोदित हैं. कोरोना के मामलों में देश भर में हो रही वृद्धि के मद्देनजर पैसेंजर एयर सर्विसेज का निलंबन 25 मार्च, 2020 में किया गया था. हालांकि घरेलू उड़ान सेवाएं 25 मई, 2020 से फिर से शुरू हो गई थीं.