100 साल पहले अंग्रेजों ने लिया था कर्ज! अब वापस पाने के लिए नोटिस भेज रहा मध्य प्रदेश का रूठिया परिवार

Jumma Lal Ruthiya: 100 साल पहले मध्य प्रदेश के सेठ जुम्मा लाल ने अंग्रेजी सरकार को 35000 रुपये का कर्ज दिया था, जिसे अंग्रेजों ने लौटाया नहीं. अब इस कर्ज को वापस पाने के लिए सेठ का परिवार नोटिस भेज रहा है.

british loan case
Jumma Lal Ruthiya: मध्य प्रदेश के रूठिया परिवार ने दावा किया है, उनके पूर्वज सेठ जुम्मा लाल रूठिया ने 109 साल पहले अंग्रेजों को 35000 रूपये का कर्ज दिया था लेकिन आजादी के बाद अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, लेकिन अपना कर्ज आजतक नहीं चुकाया है. अब ये परिवार कर्ज चुकाने के लिए ब्रिटिश सरकार को नोटिस भेज रहा है.

रूठिया परिवार के पास दिए गए कर्ज का पूरा रिकॉर्ड है, जिसके आधार पर सेठ जुम्मा लाल के पोते विवेक रूठिया ब्रिटिश क्राउन को लीगल नोटिस भेज रहे हैं. उनके अनुसार उस समय का 35000 रुपये का कर्ज इस समय एक करोड़ से ज्यादा का हो गया है. विवेक ने बताया कि 1917 में ब्रिटिश सरकार को कर्ज देने के बाद 1937 में उनके दादा सेठ जुम्मा लाल की मौत हो गई थी. कर्ज के कागजात उनको पिता सेठ मानकचंद्र रूठिया के वसीयत से मिला है.

ब्रिटिश सरकार ने क्यों लिया था कर्ज?

NBT की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश हुकूमत ने रूठिया परिवार से 35000 रुपये का कर्ज भोपाल रियासत के मैनेजमेंट को सुधारने के लिए लिया था. विवेक के अनुसार अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को उनका कर्ज चुकाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है.

इंदौर, सीहोर और भोपाल में कई प्रोपर्टी ऐसी है जो रूठिया परिवार के नाम पर दर्ज हैं, लेकिन परिवार के लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और जिनके बारे में उनको पता है उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा जमाकर रखा है. रूठिया परिवार का कई लोगों के साथ प्रोपर्टी पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद भी चल रहा है. इसके अलावा कुछ लोग इनके मकान, दुकानों में रहते हैं और पुराने कागजात के हिसाब से 100 से 500 रुपए का ही किराया देते हैं.

क्या अंग्रेजों से वापस लिया जा सकता है कर्ज?

कानूनी तौर पर अंग्रेजों से पुराना कर्ज वापस लेना संभव तो माना जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सबूतों और अदालत की स्वीकार्यता पर निर्भर करेगा. अगर यह साबित हो जाए कि कर्ज आधिकारिक तौर पर उस समय के ब्रिटिश प्रशासन ने लिया था और उसकी लिखित शर्तें मौजूद हैं, तो दावा किया जा सकता है. क्योंकि सरकारों की वित्तीय जिम्मेदारियां कई मामलों में आगे भी जारी मानी जाती हैं लेकिन 100 साल से ज्यादा पुराने मामलों में समय-सीमा कानून, अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारी तय करना बड़ी बाधा बनते हैं.

रूठिया परिवार

सेठ जुम्मा लाल रूठिया उस दौर में भोपाल रियासत के नवाब के बाद सबसे समृद्ध व्यापारियों में गिने जाते थे और सीहोर सहित आसपास के इलाकों में उनकी कई संपत्तियां आज भी दर्ज बताई जाती हैं. परिवार का दावा है कि उनके पास मौजूद वसीयत और पुराने दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ कि जुम्मा लाल ने उस समय की ब्रिटिश भारतीय सरकार को कर्ज दिया था, जिसके आधार पर अब उनके वंशज कानूनी दावा करने की तैयारी कर रहे हैं.

