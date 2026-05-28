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Hydrogen train: न बिजली की जरूरत, न प्रदूषण की चिंता, इस रूट पर चलेगी 10 कोच वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

First Hydrogen train: भारत में जल्द ही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है. ये ट्रेन कई मायनों में खास है. हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम से चलने वाली ये ट्रेन अपनी बिजली भी खुद बनाएगी.

Written by: Shivendra Rai
Published: May 28, 2026, 1:54 PM IST
देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को मंजूरी मिल गई है. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को मंजूरी मिल गई है. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

India’s first hydrogen-powered train: अब तक आपने कोयले, डीजल और बिजली से चलने वाली ट्रेन ही देखी होगी. लेकिन, अब भारत में जल्द ही देश की पहली हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन पटरियों पर दौड़ती दिखेगी. भारतीय रेलवे ने बुधवार, 27 मई को हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी. भारत में ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने की दिशा में इसे ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.

किस रूट पर चलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन?

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद-सोनीपत सेक्शन पर चलेगी. इसमें 10 कोच होंगे. 1,200 KW के हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम से चलने वाली यह ट्रेन 75 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से यात्रा पूरी करेगी. हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत करके भारत निंदा देशों के क्लब में भी शामिल हो गया है. अब तक इस तरह की ट्रेन केवल जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों में ही चलती हैं.

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इस बारे में भारतीय रेलवे की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि यह प्रोजेक्ट इनोवेशन, ऊर्जा बचत और पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ यातायत के प्रति भारतीय रेलवे की व्यापक प्रतिबद्धता को दिखाता है. बयान में कहा गया है कि यह भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है.

क्या खास है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन में?

भारतीय रेलवे नेटवर्क के लगभग 100 प्रतिशत हिस्से का विद्युतीकरण पूरा हो गया है. इस पहल से कार्बन उत्सर्जन में पहले ही काफी कमी आई है. अब देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत भी हो रही है. इन ट्रेनों की खासियत है कि ये अपनी बिजली खुद बनाती हैं. हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके एक रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए बिजली बनाती है. इसमें उत्सर्जन के तौर पर सिर्फ पानी की भाप निकलती है.

इस ट्रेन की कुल क्षमता 1,200 किलोवाट होगी और यह ‘डिस्ट्रिब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक’ (डीपीआरएस) तकनीक पर आधारित होगी. इस तकनीक में पूरी ट्रेन को चलाने के लिये एक ही इंजन पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग डिब्बों में ऊर्जा का वितरण किया जाता है. हरियाणा में जींद-सोनीपत सेक्शन के लिए, जींद में एक स्वदेशी हाइड्रोजन भंडारण और रिफ्यूलिंग सुविधा भी स्थापित की गई है. इसके लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) ने जरूरी मंजूरी दे दी है.

कब तक शुरू होगा परिचालन?

देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को मंजूरी भले ही मिल गई हो लेकिन, अभी इसके परिचालन की तारीख तय नहीं है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, रेल अधिकारियों ने कहा है कि मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि परिचालन तुरंत शुरू हो जाएगा. कई अनुपालन प्रक्रियाओं और सत्यापन चरणों को अभी पूरा किया जाना बाकी है.

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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