Hindi India Hindi

India First Anti Terror Policy Prahar Key Points Drones Dark Web Crypto

'प्रहार' से आतंक पर वार! भारत की पहली एंटी-टेरर पॉलिसी कैसे बदलेगी सुरक्षा का खेल? थर-थर कांपेगा दुश्मन

सरकार ने देश की पहली आतंकवाद-रोधी नीति प्रहार जारी की है. आइए जानते हैं इस पॉलिसी की प्रमुख बातें और कैसे ये देश की रक्षा करने में कैसे मदद करेगी?

सरकार का कहना है कि आतंकवाद से लड़ाई केवल सुरक्षा एजेंसियों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. (Photo from Freepik)

केंद्र सरकार ने सोमवार को देश की पहली आतंकवाद-रोधी नीति ‘प्रहार’ जारी की. इस नीति का मकसद आतंकवाद को जड़ से खत्म करना और किसी भी आतंकी खतरे पर पहले से तैयारी के साथ प्रहार करना है. सरकार ने साफ किया है कि अब रणनीति पूरी तरह खुफिया जानकारी पर आधारित होगी, ताकि चरमपंथी हिंसा को होने से पहले ही रोका जा सके. प्रहार (Prahar) में आतंकियों, उनके फंडिंग नेटवर्क और समर्थकों को धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों से दूर रखने पर खास जोर है. ड्रोन, डार्क वेब और क्रिप्टो जैसी नई तकनीकों पर निगरानी बढ़ाने की बात भी इसमें शामिल है.

ये भी पढ़ें: ‘365 दिन, बड़े बदलाव…’, एक साल में कितनी बदली दिल्ली की तस्वीर, रेखा गुप्ता ने किए कई बड़े वादे

प्रहार नीति के सात प्रमुख स्तंभ

सरकार का कहना है कि आतंकवाद से लड़ाई केवल सुरक्षा एजेंसियों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. देश की पहली एंटी-टेरर पॉलिसी 7 मजबूत स्तंभों पर टिकी है, आइए जानते हैं इनके बारे में…

आतंकवाद की रोकथाम और समय रहते कार्रवाई.

हमले की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया.

केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की क्षमताओं का बेहतर समन्वय.

मानवाधिकार और कानून के शासन का पालन.

कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों को खत्म करना.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और रणनीति को मजबूत करना.

पूरे समाज की भागीदारी के साथ समग्र दृष्टिकोण अपनाना.

सीमा पार खतरे पर भारत का रुख

नीति दस्तावेज में किसी देश का नाम लिए बिना संकेत दिया गया है कि पड़ोसी क्षेत्रों में अस्थिरता और आतंकवाद को कभी-कभी राज्य नीति के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. भारत लंबे समय से सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित रहा है. अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे वैश्विक संगठनों द्वारा स्लीपर सेल के जरिए हिंसा फैलाने की कोशिशों का भी जिक्र किया गया है. हालांकि, भारत ने स्पष्ट किया है कि वह आतंकवाद को किसी धर्म या समुदाय से नहीं जोड़ता और हर प्रकार की हिंसा की खुलकर निंदा करता है.

नई तकनीक कैसे काम करेगी?

प्रहार में साफ कहा गया है कि आतंकवादी अब ड्रोन, रोबोट तकनीक, डार्क वेब, एन्क्रिप्टेड मैसेज और क्रिप्टो वॉलेट जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. पंजाब और जम्मू-कश्मीर में ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने की घटनाओं पर चिंता जताई गई है. सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के जरिए प्रचार, भर्ती और फंडिंग भी बड़ी चुनौती है. साथ ही सीबीआरएनईडी (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु, विस्फोटक, डिजिटल) सामग्री तक पहुंचने की कोशिशों को गंभीर खतरा माना गया है.

समाज की भागीदारी

नीति के तहत खुफिया ब्यूरो के बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) और संयुक्त कार्य बल (JTFI) के जरिए रियल टाइम सूचना साझा करने पर जोर दिया गया है. आतंकवाद के वित्तपोषण नेटवर्क को कानून के तहत निष्क्रिय करने की रणनीति बनाई गई है. इंटरनेट के दुरुपयोग और ऑनलाइन कट्टरता पर नजर रखने के लिए एजेंसियां सक्रिय रहेंगी. इसके साथ ही सरकार डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, वकीलों, धार्मिक और सामुदायिक नेताओं की मदद से प्रभावित लोगों को मुख्यधारा में वापस लाने का प्रयास करेगी, ताकि समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे.

Add India.com as a Preferred Source