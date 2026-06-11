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मिनटों में पूरा हो जाएगा लंबा सफर! भारत की पहली बुलेट ट्रेन की लॉन्च डेट आई सामने, यहां देखें पूरा रूट चार्ट

India Bullet Train Launch Date: भारत की पहली बुलेट ट्रेन की लॉन्च डेट सामने आ गई है. जानिए कब से सेवा शुरू होगी, क्या रूट होगा स्पीड और ट्रेन की खास बातें.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 11, 2026, 4:29 PM IST
मिनटों में पूरा हो जाएगा लंबा सफर! भारत की पहली बुलेट ट्रेन की लॉन्च डेट आई सामने, यहां देखें पूरा रूट चार्ट
देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलाई जाएगी. (Photo from IANS)

भारत के करोड़ों लोगों का एक सपना धीरे-धीरे हकीकत बनता नजर आ रहा है. जिस बुलेट ट्रेन को लोग अब तक सिर्फ जापान और दूसरे विकसित देशों में देखते थे, वो रोमांच अब भारतीय भी महसूस कर सकेंगे. तेज रफ्तार, एडवांस सुविधाएं में लंबी दूरी तय करने वाली बुलेट ट्रेन भारत में शुरू होने जा रही है. पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और अब इसके लॉन्च होने की डेट सामने आ गई है. खास बात यह है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद बताया है कि भारत में बुलेट ट्रेन कब से और किस रूट पर शुरू होगी.

कहां से कहां तक दौड़ेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन?

देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलाई जाएगी. यह कॉरिडोर करीब 508 किलोमीटर लंबा होगा और देश का पहला समर्पित हाई-स्पीड रेल मार्ग बनेगा. इस परियोजना का उद्देश्य दोनों प्रमुख शहरों के बीच यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक बनाना है. अभी जहां यात्रियों को ट्रेन या सड़क मार्ग से कई घंटे का समय लगता है, वहीं बुलेट ट्रेन इस दूरी को बहुत कम समय में तय करने में सक्षम होगी. इस कॉरिडोर के शुरू होने से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. साथ ही आसपास के क्षेत्रों को भी बेहतर परिवहन सुविधा का लाभ मिलेगा.

और पढ़ें: दिल्ली से 6 घंटे की दूरी पर होगी सिलीगुड़ी, रेल मंत्री ने बंगाल को दी बुलेट ट्रेन की सौगात, जानें कब से होगी शुरू

दो घंटे से भी कम समय में पूरा होगा सफर

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसकी रफ्तार है. पूरी तरह से संचालन शुरू होने के बाद, यात्री मुंबई से अहमदाबाद का सफर 2 घंटे से भी कम समय में पूरा कर सकेंगे. यह मौजूदा रेल यात्रा समय की तुलना में काफी कम होगा. तेज यात्रा के कारण व्यवसायिक यात्रियों, छात्रों और आम लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा. समय की बचत के साथ-साथ आरामदायक यात्रा का अनुभव भी मिलेगा.

बनाए जाएंगे सिर्फ 12 स्टेशन

भारत की पहली बुलेट ट्रेन जापान की विश्व प्रसिद्ध शिंकानसेन (Shinkansen) तकनीक पर आधारित होगी. यह तकनीक अपनी बेहतरीन सुरक्षा, समय की पाबंदी और उच्च गति के लिए दुनिया भर में जानी जाती है. मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर पर सिर्फ 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें मुंबई, ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं. यह परियोजना भारत के रेलवे ढांचे को नई पहचान देने का काम करेगी.

Make In India को बढ़ावा

इस प्रोजेक्ट की एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि इसके पहले चरण में मेड-इन-इंडिया B28 ट्रेनसेट का उपयोग किए जाने की उम्मीद है. इसका निर्माण BEML द्वारा किया जा रहा है, जो भारतीय रेलवे तकनीक के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. इससे देश में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और नई तकनीकों के विकास का मार्ग भी खुलेगा.

किस दिन से शुरू होगी पहली बुलेट ट्रेन?

जानकारी के अनुसार, भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला चरण 15 अगस्त 2027 को शुरू किया जा सकता है, जबकि पूरे मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से 2029 के अंत तक पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके शुरू होने के बाद भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा, जहां हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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