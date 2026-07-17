भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कैसे चलती है? जानिए क्यों मानी जा रही है रेलवे के लिए बड़ा बदलाव

India First Hydrogen Train: भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हो गई है. जानिए यह कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या हैं और भारतीय रेलवे के लिए यह नई तकनीक क्यों खास मानी जा रही है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 17, 2026, 9:30 PM IST
India First Hydrogen Powered Train (Image: IANS)
India First Hydrogen Powered Train (Image: IANS)
  • भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हुई शुरू
  • जींद से सोनीपत के बीच चलेगी ट्रेन
  • हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बनेगी बिजली पूरी

India First Hydrogen Train: भारत ने रेलवे के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के जींद स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और भारतीय रेलवे के लिए एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है. अब तक देश में ज्यादातर ट्रेनें डीजल या बिजली से चलती थीं, लेकिन यह नई ट्रेन हाइड्रोजन गैस से बिजली बनाकर चलती है. रेलवे का मकसद साफ ईंधन को बढ़ावा देना और आने वाले समय में प्रदूषण कम करना है. भारतीय रेलवे इस परियोजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देख रहा है, ताकि भविष्य में दूसरी लाइनों पर भी ऐसी ट्रेनें चलाई जा सकें.

क्या होती है हाइड्रोजन ट्रेन और यह बाकी ट्रेनों से कैसे अलग है?

रेलवे के अनुसार, हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है, जिसमें डीजल इंजन की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. इस तकनीक में हाइड्रोजन गैस को मुख्य ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है. फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया से बिजली बनाता है.

और पढ़ें: ट्रेन से सफर करने वाले ध्यान दें! दिल्ली के इस रेलवे स्टेशन पर 13 अक्टूबर तक नहीं रुकेगी के ट्रेनें, जानिए वजह

यही बिजली ट्रेन के मोटर तक पहुंचती है और पहियों को चलाती है. इस पूरी प्रक्रिया में न तो डीजल जलता है और न ही धुआं निकलता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ट्रेन से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या दूसरे हानिकारक धुएं का उत्सर्जन नहीं होता. इस वजह से इसे पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प माना जा रहा है.

हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करती है?

इस ट्रेन की छत पर हाई-प्रेशर टैंक लगाए जाते हैं, जिनमें हाइड्रोजन गैस सुरक्षित रखी जाती है. यात्रा के दौरान यह गैस फ्यूल सेल तक पहुंचती है. वहीं बाहर की हवा से ऑक्सीजन ली जाती है. फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिससे बिजली बनती है. यह बिजली सीधे ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचती है और ट्रेन आगे बढ़ती है. अतिरिक्त बिजली बैटरी में जमा हो जाती है, जिसका इस्तेमाल तेज रफ्तार, चढ़ाई या जरूरत पड़ने पर किया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया के बाद सिर्फ पानी की भाप और थोड़ी गर्मी निकलती है. यही वजह है कि इसे जीरो टेलपाइप इमिशन वाली ट्रेन कहा जाता है.

हाइड्रोजन ट्रेन के क्या हैं बड़े फायदे?

हाइड्रोजन ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रदूषण नहीं फैलता. डीजल इंजन की तरह इसमें धुआं, कालिख या जहरीली गैसें नहीं निकलतीं. इससे हवा की गुणवत्ता बेहतर रहती है और आसपास रहने वाले लोगों को भी फायदा मिलता है. यह ट्रेन डीजल इंजन की तुलना में कम आवाज करती है, जिससे शोर भी कम होता है. इसके अलावा, जहां रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करना मुश्किल या बहुत महंगा है, वहां हाइड्रोजन ट्रेन अच्छा विकल्प बन सकती है.

चुनौतियां भी हैं

हालांकि हाइड्रोजन ट्रेन के कई फायदे हैं, लेकिन इसे बड़े स्तर पर शुरू करना आसान नहीं है. ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने की लागत अभी काफी ज्यादा है. इसके लिए हाइड्रोजन स्टोर करने, भरने और सुरक्षित तरीके से ले जाने की मजबूत व्यवस्था चाहिए. फ्यूल सेल सिस्टम और दूसरे उपकरण भी महंगे होते हैं. इसके साथ ही इन ट्रेनों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों और नई तकनीक की जरूरत पड़ती है. यही कारण है कि भारतीय रेलवे पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चला रहा है. इस परियोजना से मिलने वाले अनुभव के आधार पर आगे की योजना तैयार की जाएगी.

भारत के लिए क्यों अहम है यह कदम?

भारत का लक्ष्य आने वाले वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन कम करना है. हाइड्रोजन ट्रेन इसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. रेलवे का मानना है कि अगर यह तकनीक सफल रहती है, तो भविष्य में कई डीजल ट्रेनों की जगह हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जा सकती हैं.

इससे ईंधन आयात पर निर्भरता भी कम होगी और रेलवे का संचालन ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनेगा. जींद-सोनीपत रूट पर शुरू हुई यह सेवा सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे की नई तकनीक और हरित परिवहन की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है. आने वाले वर्षों में इस परियोजना की सफलता पूरे देश में हाइड्रोजन आधारित रेल सेवाओं का रास्ता खोल सकती है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.