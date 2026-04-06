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कौन हैं मेनका गुरुस्वामी? संसद पहुंचकर रचा इतिहास, बनीं देश की पहली LGBTQ+ सांसद
राज्यसभा में आज 19 सांसदों ने शपथ ली, इनमें मेनका गुरुस्वामी का भी नाम थी. वह भारत की पहली LGBTQ+ सांसद बनीं हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में...
भारतीय संसदीय में आज का दिन बेहद खास रहा. दरअसल, राज्यसभा में 19 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सांसदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. इस कार्यक्रम में देश के अलग-अलग हिस्सों से नेता आए. लेकिन इस पूरे आयोजन में सबसे खास नाम – डॉ मेनका गुरुस्वामी का रहा. उनके शपथ लेते ही संसद के इतिहास में एक नई पहचान जुड़ गई.
मेनका गुरुस्वामी बनीं नई पहचान की प्रतीक
दरअसल, मेनका गुरुस्वामी देश की पहली ऐसी सांसद बनी हैं, जिन्होंने खुले तौर पर खुद को LGBTQ+ समुदाय से जोड़ा है. पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा पहुंचीं गुरुस्वामी ने शपथ के बाद साफ कहा कि उनका मकसद संविधान के मूल्यों – बराबरी, न्याय और भेदभाव रहित समाज को मजबूत करना है. उनकी यह पहचान उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है, जो समाज में बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं.
कोर्टरूम से संसद तक का सफर
डॉ मेनका गुरुस्वामी का सफर काफी प्रेरणादायक रहा है. ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कानून के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई. 2018 में सुप्रीम कोर्ट में धारा 377 के खिलाफ लड़ी गई ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई में उनकी अहम भूमिका रही. इस फैसले ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था. अब संसद में पहुंचकर वह उसी संवैधानिक सोच को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं, जो उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान रही है.
19 सांसदों का शपथ समारोह
इस मौके पर कुल 19 सांसदों ने शपथ ली, जिनमें कई बड़े और अनुभवी नेताओं के साथ नए चेहरे भी शामिल थे. इनमें शरदचंद्र पवार, रामदास आठवले और बाबुल सुप्रियो जैसे प्रमुख नाम रहे. इस समारोह ने यह भी दिखाया कि भारतीय राजनीति में अनुभव और नई सोच दोनों साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं. सभी सदस्यों ने अपने-अपने अंदाज में शपथ लेकर लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई.
विविधता में एकता की झलक
इस शपथ ग्रहण समारोह की सबसे खास बात भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता रही. अलग-अलग राज्यों से आए सांसदों ने तमिल, बंगाली, मराठी, ओडिया, हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं में शपथ ली. यह नजारा एक बार फिर साबित करता है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में छिपी है. कार्यक्रम में किरण रिजिजू और जुअल ओराम जैसे केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे. कुल मिलाकर, यह दिन सिर्फ नए सांसदों के शपथ लेने का नहीं, बल्कि लोकतंत्र और समावेशिता की भावना को मजबूत करने का भी रहा.
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