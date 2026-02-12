  • Hindi
अब मुंबई की सड़कें भी गुनगुनाएंगी! शुरू हुई भारत की पहली 'म्यूजिकल रोड', टायर घूमेंगे और बजेगा संगीत

Mumbai Musical Road: मुंबई के छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड शुरू हुई है. 500 मीटर के इस हिस्से पर तय स्पीड से वाहन चलाने पर सड़क से मधुर धुन सुनाई देती है. ये अनोखी पहल BMC ने शुरू की.

Mumbai Musical Road: मुंबई ने देश में सड़क परिवहन के क्षेत्र में एक अनोखी पहल की है. शहर के छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर भारत की पहली ‘म्यूजिकल रोड’ (Melody Road) शुरू की गई है. ये 500 मीटर लंबा विशेष सड़क खंड नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाले नॉर्थबाउंड कैरिजवे पर, कोस्टल रोड टनल से बाहर निकलते ही बनाया गया है.

इस परियोजना का उद्घाटन बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में किया. इसे सड़क सुरक्षा के साथ-साथ ड्राइविंग अनुभव को रोचक बनाने की दिशा में एक अभिनव कदम माना जा रहा है.

कैसे काम करती है म्यूजिकल रोड?

म्यूजिकल रोड का सिद्धांत बेहद रोचक है. सड़क की सतह पर विशेष अंतराल पर उभरी हुई पट्टियां (Rumble Strips) बनाई जाती हैं. जब गाड़ी एक फिक्स स्पीड से इन पट्टियों के ऊपर से गुजरता है, तो टायर और सड़क के बीच वाइबरेशन होती है. यही वाइबरेशन एक तय पैटर्न में ध्वनि पैदा करती है, जो मिलकर एक मधुर धुन का रूप ले लेता है.

अगर गाड़ी फिक्स स्पीड यानी एक ही जैसी स्पीड से चलेगी तो साफ और सही सुर सुनाई देंगे. बहुत तेज या बहुत धीरे चलने पर धुन का तालमेल बिगड़ सकता है. इस तरह ये सड़क चालकों को सुरक्षित और तय स्पीड बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करती है.

दुनिया में कहां-कहां हैं ऐसी सड़कें?

म्यूजिकल रोड का विचार सबसे पहले 2007 में जापान में सामने आया था. इसके बाद हंगरी, साउध कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कुछ देशों में इसे अपनाया गया. अब मुंबई इस लिस्ट में शामिल होकर भारत का पहला देश बन गया है, जहां ऐसी सड़क बनाई गई है.

क्या है इसका उद्देश्य?

इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और ड्राइविंग को अधिक रोचक बनाना है. अक्सर लंबी और सीधी सड़कों पर ड्राइवरों का ध्यान भटक सकता है या उनींदापन महसूस हो सकता है. ऐसे में मधुर धुन चालक को सतर्क बनाए रखने में मदद कर सकती है.

ये परियोजना मुंबई के कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को एक नई पहचान भी देती है. आने वाले समय में अगर ये प्रयोग सफल रहता है, तो देश के अन्य शहरों में भी ऐसी म्यूजिकल रोड देखने को मिल सकती हैं. मुंबई की यह पहल न केवल तकनीकी नवाचार का उदाहरण है, बल्कि यह दर्शाती है कि बुनियादी ढांचे में रचनात्मक सोच किस तरह आम लोगों के अनुभव को बेहतर बना सकती है.

