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India Foreign Travel Tax Pm Modi Claim Fake Hormuz Oil Crisis

'पूरी तरह गलत...', विदेश यात्रा पर टैक्स वाली खबरों को PM मोदी ने बताया झूठ, पोस्ट कर कही ये बात

विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को पीएम मोदी ने पूरी तरह झूठा बताया है. सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों और पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है. (Photo from Al Jazeera)

मीडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच, सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि सरकार विदेश यात्रा पर नया टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है. अचानक आई इस खबर ने लोगों के बीच भ्रम पैदा कर दिया और कुछ ही समय में यह मुद्दा राजनीतिक और डिजिटल दोनों जगहों पर फैल गया. कई रिपोर्ट्स ने तो ये दावा तक कर दिया कि बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के चलते सरकार ऐसा कदम उठा सकती है, जिससे आम यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इन खबरों पर विराम लगाते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान दिया है.

PM मोदी ने पोस्ट कर खंडन किया

उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पर किसी भी तरह के टैक्स, सेस या सरचार्ज लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है. पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार लगातार लोगों के लिए जीवन को आसान बनाने और व्यापार को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है, न कि नए आर्थिक बोझ डालने की सोच रही है.

This is totally false. Not an iota of truth in this. There is no question of putting such restrictions on foreign travel. We remain committed to improving ‘Ease of Doing Business’ and ‘Ease of Living’ for our people. https://t.co/9lxjbxz0nV — Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026

मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए थे बड़े दावे

दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया था कि केंद्र सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने का विचार कर रही है. रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान और अमेरिका जंग के कारण बढ़ते तेल आयात खर्च को संतुलित करने के लिए विदेश यात्रा पर अस्थायी सेस या टैक्स लगाया जा सकता है. यह भी बताया गया कि इस प्रस्ताव पर अगर सहमति बनती, तो इसे सीमित अवधि के लिए लागू किया जा सकता था. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि किसी भी विभाग ने नहीं की थी.

प्रस्ताव और उसके संभावित असर को लेकर अटकलें

इन खबरों में यह भी कहा गया कि अगर ऐसा कोई टैक्स लागू होता, तो उससे मिलने वाली राशि सीधे केंद्र सरकार के खाते में जाती और राज्यों के साथ साझा नहीं की जाती. यह व्यवस्था करीब एक साल तक लागू रहने की संभावना बताई गई थी. लेकिन वित्त मंत्रालय की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, जिससे यह साफ हो गया कि यह फर्जी खबर थी.

मीडिल ईस्ट तनाव से बढ़ता वैश्विक आर्थिक दबाव

इस पूरे विवाद की जड़ पश्चिम एशिया का जारी तनाव है, जिसने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित किया है. भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है. इसी आर्थिक दबाव के चलते तरह-तरह की चर्चाएं और अनुमान लगाए जा रहे थे. लेकिन पीएम मोदी के बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार का फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है.

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