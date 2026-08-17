Explainer: राफेल से आगे बढ़ा भारत-फ्रांस का डिफेंस रिश्ता, अब 6th जनरेशन फाइटर जेट पर नजर; जानिए FCAS से भारत को क्या मिलेगा

भारत और फ्रांस के रक्षा संबंध अब राफेल और स्कॉर्पीन से आगे बढ़कर भविष्य की लड़ाकू तकनीक तक पहुंच रहे हैं. भारत छठी पीढ़ी के एयर कॉम्बैट सिस्टम में सहयोग तलाश रहा है, जिससे घरेलू रक्षा उद्योग को नई तकनीकी क्षमता मिल सकती है.

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भारत और फ्रांस के रक्षा संबंध अब केवल राफेल लड़ाकू विमान और स्कॉर्पीन पनडुब्बियों तक सीमित नहीं रह गए हैं. दोनों देशों के बीच सहयोग धीरे-धीरे ऐसी तकनीकों की तरफ बढ़ रहा है, जो आने वाले दशकों में हवाई युद्ध का स्वरूप बदल सकती हैं. भारत छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान और उससे जुड़े पूरे एयर-कॉम्बैट सिस्टम में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है. मार्च 2026 में रक्षा मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया था कि भारत छठी पीढ़ी के कार्यक्रमों में सहयोग पर विचार कर रहा है. इनमें फ्रांस-जर्मनी-स्पेन से जुड़ा FCAS और ब्रिटेन-इटली-जापान का GCAP शामिल थे.

भारत के लिए फ्रांस की अहमियत सिर्फ उसके आधुनिक हथियारों की वजह से नहीं है. दोनों देशों के बीच लंबे समय से रणनीतिक और रक्षा सहयोग रहा है. राफेल लड़ाकू विमानों और स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के अलावा अब बातचीत ज्यादा जटिल एयरोस्पेस तकनीकों और औद्योगिक सहयोग की दिशा में बढ़ रही है. भारत की रणनीति भी ऐसी साझेदारियां बनाने की है, जिनसे वह केवल तैयार हथियार खरीदने के बजाय तकनीक, निर्माण और रिसर्च की क्षमता अपने देश में विकसित कर सके. फरवरी 2026 में भारत और फ्रांस ने भी अपनी रणनीतिक साझेदारी में रक्षा और उच्च तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर जोर दिया था.

फ्रांस भारत को क्या अतिरिक्त दे सकता है?

अमेरिका, रूस और फ्रांस तीनों भारत के लिए महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार रहे हैं, लेकिन पेरिस के साथ संबंधों की अपनी अलग विशेषता है. फ्रांस के साथ भारत ने लंबे समय से संवेदनशील रक्षा तकनीक और प्लेटफॉर्म पर सहयोग किया है. यही वजह है कि नई दिल्ली भविष्य की एयरोस्पेस तकनीक में भी पेरिस को संभावित साझेदार के रूप में देख रही है. इसका एक बड़ा फायदा यह हो सकता है कि भारतीय कंपनियों को केवल तैयार विमान खरीदने की जगह डिजाइन, निर्माण, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में अधिक भूमिका मिले. हालांकि किसी भी संभावित छठी पीढ़ी के कार्यक्रम में वास्तविक तकनीक हस्तांतरण और भारत की हिस्सेदारी अभी अंतिम रूप से तय नहीं मानी जा सकती.

FCAS आखिर है क्या?

Future Combat Air System यानी FCAS को केवल एक नए फाइटर जेट की परियोजना समझना सही नहीं होगा. छठी पीढ़ी के एयर-कॉम्बैट सिस्टम की अवधारणा में विमान के साथ ड्रोन, सेंसर, हथियार और जमीन पर मौजूद प्रणालियों को एक नेटवर्क में जोड़ना शामिल है. भारत के संसदीय दस्तावेजों में भी भविष्य के छठी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म को नेटवर्क-केंद्रित प्रणाली बताया गया है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़कर काम करेगी. इसमें manned-unmanned teaming यानी एक मानव-संचालित विमान के साथ कई unmanned systems का इस्तेमाल अहम भूमिका निभा सकता है.

भारत को इससे क्या फायदा हो सकता है?

अगर भारत किसी फ्रांस-नेतृत्व वाले भविष्य के कार्यक्रम में वास्तविक co-development भूमिका हासिल करता है, तो उसे कई महत्वपूर्ण तकनीकों पर काम करने का अवसर मिल सकता है. इनमें advanced propulsion, stealth, electronic warfare, artificial intelligence, autonomous drones और combat-cloud जैसी क्षमताएं शामिल हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि भारतीय कंपनियां और शोध संस्थान इस पूरी तकनीकी श्रृंखला में किस स्तर तक शामिल होते हैं. इससे भारत की घरेलू एयरोस्पेस इंडस्ट्री को भविष्य के लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए जरूरी अनुभव मिल सकता है. यह अनुभव भारत के अपने Advanced Medium Combat Aircraft यानी AMCA कार्यक्रम के लिए भी उपयोगी हो सकता है.

AMCA और छठी पीढ़ी की योजना साथ-साथ क्यों?

भारत फिलहाल अपनी पांचवीं पीढ़ी की स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजना AMCA पर काम कर रहा है. ऐसे में छठी पीढ़ी के कार्यक्रम में भागीदारी का उद्देश्य AMCA को छोड़ना नहीं है. सैन्य नेतृत्व ने पहले भी संकेत दिया है कि भारत को अपनी पांचवीं पीढ़ी की परियोजना के साथ भविष्य की छठी पीढ़ी की तकनीकों पर भी काम शुरू करना होगा. संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी छठी पीढ़ी के विमान के लिए तकनीकी रोडमैप तैयार करने की जरूरत बताई गई है.

क्या भारत खुद छठी पीढ़ी का विमान बना सकता है?

सैद्धांतिक रूप से भारत का लक्ष्य स्वदेशी क्षमता विकसित करना है, लेकिन छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बेहद जटिल परियोजना होगी. केवल एक अत्याधुनिक एयरफ्रेम बनाना पर्याप्त नहीं होगा. इसके लिए इंजन, स्टील्थ, सेंसर फ्यूजन, AI, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, स्वायत्त ड्रोन और सुरक्षित combat-cloud जैसी कई तकनीकों को एक साथ विकसित करना होगा. भारत अभी AMCA के जरिए पांचवीं पीढ़ी की क्षमताओं को मजबूत करने के चरण में है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी भारत को उन तकनीकों तक जल्दी पहुंच दिला सकती है, जिन्हें पूरी तरह अकेले विकसित करने में काफी लंबा समय लग सकता है.

FCAS के सामने भी हैं चुनौतियां

यहां एक महत्वपूर्ण पेंच भी है. जिस FCAS कार्यक्रम में भारत की दिलचस्पी रही है, उसकी मूल फ्रांस-जर्मनी-स्पेन संरचना में 2026 में गंभीर मतभेद सामने आए हैं. रिपोर्टों के अनुसार फ्रांस और जर्मनी के बीच औद्योगिक नेतृत्व और विमान के विकास को लेकर विवादों ने परियोजना को प्रभावित किया है. इसलिए भारत के लिए किसी मौजूदा FCAS ढांचे में शामिल होने की स्थिति सीधी नहीं है. इसी कारण भारत-फ्रांस के बीच अलग छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सहयोग की संभावना पर भी चर्चा महत्वपूर्ण हो गई है.

भारत फ्रांस को इतना महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार क्यों मानता है?

फ्रांस के साथ भारत का लंबे समय से भरोसेमंद रक्षा सहयोग है. अब दोनों देश हथियार खरीद से आगे बढ़कर तकनीक, निर्माण और भविष्य की एयरोस्पेस क्षमताओं पर सहयोग तलाश रहे हैं.

FCAS भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

FCAS भारत को छठी पीढ़ी के एयर-कॉम्बैट सिस्टम की तकनीकों से जुड़ने का अवसर दे सकता है. इसमें AI, ड्रोन, नेटवर्किंग, स्टील्थ और मानव-मशीन सहयोग जैसी क्षमताएं शामिल हैं.

क्या भारत फ्रांस के साथ मिलकर छठी पीढ़ी का विमान बनाएगा?

अभी इसे अंतिम समझौता नहीं माना जा सकता. भारत ने अंतरराष्ट्रीय छठी पीढ़ी के कार्यक्रमों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने की बात कही है, जबकि विस्तृत औद्योगिक भागीदारी तय होनी बाकी है.

इससे AMCA को क्या फायदा होगा?

FCAS जैसे कार्यक्रम से मिलने वाला तकनीकी अनुभव भारत के AMCA कार्यक्रम को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत कर सकता है. खासकर स्टील्थ, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और मानव-रहित प्रणालियों में फायदा संभव है.

क्या भारत अकेले छठी पीढ़ी का फाइटर बना सकता है?

भारत का लक्ष्य स्वदेशी क्षमता बढ़ाना है, लेकिन छठी पीढ़ी की तकनीक बेहद जटिल है. अंतरराष्ट्रीय सहयोग से भारत महत्वपूर्ण तकनीकी अनुभव और औद्योगिक क्षमता तेजी से हासिल कर सकता है.