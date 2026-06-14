मोदी-मैक्रों की बड़ी रणनीतिक डील! 5 साल में दोगुना होगा भारत-फ्रांस बिजनेस, न्यूक्लियर और रक्षा क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत

India-France Deal: भारत और फ्रांस ने अपने रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई अहम बैठक में दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया. वर्तमान में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार लगभग 16 अरब डॉलर का है, जिसे 2031 तक 32 अरब डॉलर तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है.
बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की. इससे पहले मोदी और मैक्रों ने ‘भारत इनोवेट्स 2026’ कार्यक्रम का संयुक्त उद्घाटन किया, जिसका मकसद भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों से जोड़ना है.
प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के बाद कहा कि भारत और फ्रांस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे. उन्होंने ये भी संकेत दिया कि प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (India-EU FTA) दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को नई गति देगा. साथ ही, महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत तकनीकों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाने के लिए एक ‘इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग’ शुरू करने पर भी सहमति बनी है.
रक्षा सहयोग भी इस बैठक का प्रमुख विषय रहा. भारत की 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद योजना पर चर्चा हुई. सूत्रों के अनुसार, भारत चाहता है कि इन विमानों के निर्माण में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी भागीदारी हो. ‘मेक इन इंडिया’ के तहत प्रस्ताव है कि 96 राफेल विमान भारत में ही बनाए जाएं, जिससे देश के रक्षा उत्पादन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा.
परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने का फैसला किया. भारत के SHANTI Act के लागू होने के बाद विदेशी और निजी कंपनियों के लिए नई संभावनाएं खुली हैं. इसी के तहत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) और एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर (AMR) जैसी नई तकनीकों में फ्रांसीसी कंपनियों की भागीदारी पर चर्चा हुई. महाराष्ट्र के जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति बनी.
बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक नियमन पर संयुक्त कार्य समूह बनाने का फैसला लिया गया. इसके अलावा दोनों देशों ने अंतरिक्ष अनुसंधान, मानव अंतरिक्ष उड़ान और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई. डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI के फ्रांस में विस्तार और उच्च गति रेल परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई.
शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर में एरोनॉटिक्स स्किलिंग सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. दोनों नेताओं ने छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने पर भी जोर दिया.
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