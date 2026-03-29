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पेट्रोल-डीजल को लेकर भी क्या घबराने की जरूरत? सरकार की तरफ से आ गया अपडेट

सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है. अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है. दो बड़े LPG टैंकर भारत की तरफ आ रहे हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

Published date india.com Updated: March 29, 2026 6:10 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
पेट्रोल-डीजल को लेकर भी क्या घबराने की जरूरत? सरकार की तरफ से आ गया अपडेट

Government On LPG Crisis: ईरान और इजरायल में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत देने वाली जानकारी साझा की है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और किसी तरह की कमी की आशंका नहीं है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.

हाल के दिनों में खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और गैस आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं. इसी वजह से आम लोगों के बीच भी यह डर फैलने लगा था कि कहीं भारत में ईंधन की कमी न हो जाए, लेकिन मंत्रालय के ताजा बयान ने इन सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया है.

सरकार के अनुसार, देशभर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है. न केवल स्टॉक पर्याप्त है, बल्कि वितरण व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है. यानी आम लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

LPG को लेकर क्या बोली सरकार?

एलपीजी (LPG) को लेकर भी सकारात्मक खबर सामने आई है. मंत्रालय ने बताया कि लगभग 94,000 मीट्रिक टन LPG लेकर दो बड़े टैंकर सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ रहे हैं. ये आपूर्ति आने वाले दिनों में घरेलू गैस की उपलब्धता को और मजबूत करेगी. इससे रसोई गैस को लेकर भी किसी तरह की कमी की संभावना काफी हद तक कम हो गई है.

सरकार ने ये भी बताया कि वह खाड़ी और पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश की ऊर्जा जरूरतें प्रभावित न हों. इसके साथ ही, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है.

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भारत कुछ सालों से अपना रहा मजबूत रणनीति

एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी ऊर्जा आपूर्ति को लेकर मजबूत रणनीति अपनाई है. विभिन्न देशों से आयात, स्टोरेज क्षमता में वृद्धि और आपातकालीन योजनाओं के कारण भारत इस तरह के संकटों का बेहतर तरीके से सामना करने में सक्षम हुआ है.

हालांकि वैश्विक स्तर पर स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, लेकिन भारत की तैयारी और सक्रिय कदमों ने घरेलू स्तर पर स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. सरकार का ये स्पष्ट संदेश है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और देश की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है.

कुल मिलाकर, मौजूदा हालात में जहां दुनिया के कई देश ऊर्जा संकट की आशंका से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने अपने मजबूत प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई से हालात को कंट्रोल में रखा है. आम लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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