Hindi India Hindi

India Fuel Supply Petrol Diesel To Nepal Bangladesh Sri Lanka

पूरी दुनिया तेल संकट से जूझ रही... इस बीच भी पड़ोसियों के लिए 'स्टेबलाइजर' का काम कर रहा भारत, जंग के बीच कहां-कहां पहुंचाई मदद

भारत - श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को ईंधन सप्लाई कर रहा है. आइए जानते हैं तेल संकट में दक्षिण एशिया को कैसे स्थिर बना रहा है.

Photo from Freepik

भारत आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पांचवां सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद एक्सपोर्टर बन चुका है. इसका मतलब यह है कि भारत सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहा, बल्कि अपने पड़ोसी देशों की भी मदद कर रहा है. हाल के समय में, जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव और सप्लाई से जुड़ी परेशानियां बढ़ी हैं, तब भारत ने अपनी मजबूत रिफाइनिंग क्षमता का फायदा उठाकर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है.

पड़ोसी देशों को सपोर्ट करता भारत

भारत ने श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को लगातार ईंधन सप्लाई जारी रखी है. श्रीलंका को हाल ही में करीब 38,000 मीट्रिक टन फ्यूल भेजा गया, जो उसकी तत्काल जरूरत का बड़ा हिस्सा है. वहीं नेपाल और भूटान पूरी तरह भारत पर निर्भर हैं और वहां सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आई. बांग्लादेश को भी पाइपलाइन के जरिए डीजल भेजा जा रहा है और अप्रैल तक और 40,000 टन भेजने की योजना है. इससे साफ है कि भारत संकट के समय भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभरा है.

सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव

पहले भारत काफी हद तक खाड़ी देशों पर निर्भर था, लेकिन अब उसने अपनी सप्लाई चेन को काफी हद तक बदल लिया है. अब भारत 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है और लगभग 70% आयात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाहर से हो रहा है. इसका फायदा यह हुआ है कि अगर किसी एक क्षेत्र में समस्या आती है, तो भी भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ता. यही वजह है कि भारत अपने पड़ोसियों को भी बिना रुकावट फ्यूल दे पा रहा है.

खाड़ी देशों पर निर्भरता

दक्षिण एशिया के बाकी देश अभी भी खाड़ी देशों पर काफी ज्यादा निर्भर हैं. पाकिस्तान लगभग 83% तेल वहीं से लेता है, जबकि बांग्लादेश करीब 80% और श्रीलंका करीब 65% निर्भर है. इसके उलट भारत का सप्लाई मिक्स ज्यादा संतुलित है. नेपाल और भूटान पूरी तरह भारत पर निर्भर हैं, जिससे यह साफ होता है कि क्षेत्र में भारत की भूमिका कितनी अहम हो चुकी है.

संकट में भारत बना सहारा

सरकार के अनुसार भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है और अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की व्यवस्था पहले से ही हो चुकी है. रिफाइनरियां 100% से ज्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं. ऐसे में न सिर्फ देश के अंदर कोई कमी नहीं है, बल्कि भारत अपने पड़ोसियों की भी मदद कर पा रहा है. कुल मिलाकर, मौजूदा संकट में भारत एक मजबूत और भरोसेमंद ऊर्जा सप्लायर बनकर सामने आया है, जो पूरे क्षेत्र को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभा रहा है.

Add India.com as a Preferred Source