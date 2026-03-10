By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कई शहरों में गैस की किल्लत से हाहाकार! मुंबई के 20% होटल-रेस्तरां बंद, बेंगलुरु में रुकी कमर्शियल सप्लाई
Israel Iran War Gas Impact: भारत के सबसे बड़े एलएनजी सप्लायर कतर से आपूर्ति बाधित होने के कारण देश के महानगरों में ऊर्जा का गंभीर संकट पैदा हो गया है.
Gas Shortage Mumbai: पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष और तनाव की लपटें अब भारत की रसोइयों तक पहुंच गई हैं. खाड़ी देश कतर, जो भारत के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा स्रोत है, वहां से होने वाली सप्लाई शृंखला बुरी तरह चरमरा गई है. होर्मुज की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही ठप होने और रणनीतिक ठिकानों पर हमलों के कारण भारत को होने वाली गैस आपूर्ति पर ब्रेक लग गया है.
इस ऊर्जा संकट ने देश के महानगरों मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में हाहाकार मचा दिया है. गैस की भारी किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने 5 मार्च को एक आपातकालीन आदेश जारी किया था.
सरकार की प्राथमिकता
सरकार ने निर्देश दिया था कि उपलब्ध गैस का स्टॉक सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाए. सरकार का इरादा आम नागरिकों के घर का चूल्हा जलते रखना था, लेकिन इस फैसले ने होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कमर्शियल यूजर्स के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कई राज्यों में घरेलू गैस की बुकिंग अवधि बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है, जबकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई लगभग पूरी तरह ठप हो गई है.
मुंबई और बेंगलुरु में भारी किल्लत
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है. होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन (AHAR) के मुताबिक, शहर के लगभग 20% होटल गैस न होने के कारण पहले ही बंद हो चुके हैं. एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 48 घंटों में सप्लाई सामान्य नहीं हुई, तो मुंबई के 50% होटलों में ताले लटक जाएंगे.
डीलर्स का कहना है कि उनके पास स्टॉक शून्य है, और अब गेंद होटल मालिकों के पाले में है कि वे अपना कारोबार कैसे बचाएं. यही हाल बेंगलुरु का है. बेंगलोर होटल्स एसोसिएशन (BHA) ने सोमवार को बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना के कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी गई है.
होटल और रेस्टोरेंट बंद करने की घोषणा की
एसोसिएशन ने आज यानी 10 मार्च से शहर के अधिकांश होटल और रेस्टोरेंट बंद करने की घोषणा की है. यह उन लाखों छात्रों, आईटी कर्मचारियों और मरीजों के लिए बड़ा झटका है जो दैनिक भोजन के लिए इन पर निर्भर हैं.
चेन्नई से दिल्ली तक फैली चिंता की लहर
दक्षिण भारत के एक और प्रमुख शहर चेन्नई में भी एलपीजी की भारी कमी देखी जा रही है. चेन्नई होटल एसोसिएशन ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है. एसोसिएशन का कहना है कि उनके पास महज 2-3 दिनों का स्टॉक बचा है. अगर अस्पताल, हॉस्टल और आईटी पार्क में खाना पहुंचना बंद हुआ, तो यह एक मानवीय संकट में बदल सकता है.
सीएनजी स्टेशनों पर गाड़ियों की लंबी कतारें
वहीं, कोलकाता के सीएनजी स्टेशनों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही हैं और गुरुग्राम व पुणे जैसे शहरों में भी कमर्शियल गैस की किल्लत ने रेस्टोरेंट मालिकों की नींद उड़ा दी है. नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सप्लायर गैस देने से साफ मना कर रहे हैं.
होटल और फूड इंडस्ट्री भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, जो करोड़ों लोगों को रोजगार देती है. पश्चिम एशिया के तनाव ने न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि मध्यम और लघु उद्यमियों की कमर भी तोड़ दी है. यदि आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो यह संकट केवल होटलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महंगाई को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है.
