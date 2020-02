नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि बालाकोट हवाई हमलों से भारत की ओर से यह स्पष्ट संदेश गया कि सीमा पार के बुनियादी ढांचों का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में नहीं किया जा सकेगा.

Defence Minister Rajnath Singh: For Pakistan, employment of terrorism against India is a low cost option. We have taught a lesson to Pakistan on this. Through Balakot, we have indicated that terrorist camps across Line of Control are no longer secure place for terrorists. pic.twitter.com/L7SKcPcnEV

— ANI (@ANI) February 28, 2020