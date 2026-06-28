NEET से TET तक... कौन लीक करता है पेपर? कैसे बेचते हैं मास्टरमाइंड? जानें प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा हॉल तक पूरा नेटवर्क? क्या है कानून और क्यों बेअसर?

पेपर लीक अब सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये के संगठित अपराध का रूप ले चुका है. जानिए कैसे काम करता है यह नेटवर्क, किन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए और क्या नया कानून इस पर लगाम लगा पाया है.

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परीक्षाओं का सबसे बड़ा दुश्मन: पेपर लीक सिंडिकेट का पूरा सच (image AI)

महाराष्ट्र TET परीक्षा कथित पेपर लीक के बाद परीक्षा से एक दिन पहले स्थगित कर दी गई.

पिछले दो वर्षों में 8-12 बड़ी परीक्षाएं पेपर लीक या अनियमितताओं से प्रभावित हुई हैं.

जांच एजेंसियों के अनुसार पेपर लीक सिंडिकेट प्रिंटिंग प्रेस से लेकर कोचिंग सेंटरों तक फैला हुआ है.

नया पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू होने के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं पूरी तरह नहीं रुक पाई हैं.

महाराष्ट्र TET परीक्षा एक दिन पहले स्थगित होने के बाद एक बार फिर देश में पेपर लीक का मुद्दा गरमा गया है. पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं लीक की भेंट चढ़ चुकी हैं, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को परीक्षा से एक दिन पहले कथित पेपर लीक के आरोपों के बाद स्थगित कर दिया गया है. पुलिस संगठित सिंडिकेट की जांच कर रही है. भारत में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक एक पुरानी समस्या है, जिसने लाखों उम्मीदवारों के भविष्य को प्रभावित किया है. आइए जानते हैं पिछले दो सालों में भारत में पेपर लीक होने के कितने बड़े मामले सामने आए हैं? पेपर लीक करने वाले गिरोह कैसे काम करते हैं? पेपर लीक नेटवर्क में मुख्य लोग कौन होते हैं, क्या भूमिका होती है? पिछले दशक में भारत में पेपर लीक के सबसे बड़े मामले कौन से रहे हैं और मास्टरमाइंड के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? क्या ‘पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2024’ से पेपर लीक की घटनाओं में कमी आई है? अब तक इसका क्या असर हुआ है? किन राज्यों में पेपर लीक के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं और किन परीक्षाओं पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है? प्रश्न पत्र लीक को रोकने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी और सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं और ये सिस्टम आमतौर पर कहाँ फेल हो जाते हैं? भारत और विदेशों में पेपर लीक रोकने वाले सबसे कड़े कानून कौन से हैं और भारत उनसे क्या सीख सकता है?

Q1. पिछले दो वर्षों (2024-2026) में भारत में कितने बड़े पेपर लीक मामले सामने आए?

कोई एक आधिकारिक डेटाबेस नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और जांचों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में NEET-UG 2024 और 2026, UGC-NET (2024), UP Police Constable (2024), UPPSC RO/ARO (2024) जैसी प्रमुख परीक्षाएं प्रभावित हुईं. Indian Express की रिपोर्ट में जांचों के हवाले से बताया गया है कि में 5 वर्षों लगभग 2020-2025 में 41-48 बड़े मामले दर्ज हुए, जबकि 7 वर्षों में 65+ और 10 वर्षों में 70-89 मामले सामने आए. इनसे 1.5 करोड़ से अधिक उम्मीदवार प्रभावित हुए और कई परीक्षाएं रद्द या दोबारा आयोजित की गईं.

-पिछले दो वर्षों (2024-2026) में कम से कम 8 से 12 बड़ी भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं पेपर लीक या व्यापक आरोपों से प्रभावित हुई हैं.

NEET-UG: पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने लगातार दो वर्षों तक मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को बाधित किया है, जिसके कारण कई परीक्षा केंद्र रद्द कर दिए गए और दोबारा परीक्षा करानी पड़ी.

UGC-NET: परीक्षा की निष्पक्षता से समझौता होने के कारण 2024 में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC-NET) रद्द कर दी गई, जिससे लाखों उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी.

राज्य स्तरीय परीक्षाएं: राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग (PSC) की परीक्षाओं और पुलिस भर्ती अभियानों—खासकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में—में अक्सर पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की खबरें आई हैं. दीर्घकालिक विश्लेषण से पता चलता है कि हाल के कुछ समय में 15 राज्यों में 40 से अधिक बड़ी परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे लाखों उम्मीदवारों की समय-सारणी बाधित हुई है. इस संकट के जवाब में, संसद ने परीक्षा में धोखाधड़ी के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम’ पारित किया.

Q2. पेपर लीक सिंडिकेट प्रिंटिंग प्रेस से उम्मीदवारों तक कैसे काम करते हैं?

सिंडिकेट संगठित तरीके से काम करते हैं जिन्हें इन स्टेप्स से समझा जा सकता है.

अंदरूनी स्रोत: प्रिंटिंग प्रेस या लॉजिस्टिक्स में रिश्वत/मोल के जरिए पेपर की तस्वीरें या कॉपी चुराना.

डिजिटल ट्रांसमिशन: एन्क्रिप्टेड ऐप्स (WhatsApp, Telegram) से रीजनल हेड तक भेजना.

सॉल्विंग: विशेषज्ञों से जवाब तैयार करवाना.

डिस्ट्रीब्यूशन: कोचिंग सेंटरों के जरिए उम्मीदवारों तक पहुंचाना, भारी रकम (₹5-50 लाख) वसूलना.

बूट कैंप: परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को इकट्ठा कर रटवाना या हाई-टेक डिवाइस (ब्लूटूथ ईयरपीस) से लाइव मदद.

Q3. पेपर लीक नेटवर्क में मुख्य लोग और भूमिकाएं?

सरगना (मास्टरमाइंड): फाइनेंस और नेटवर्क प्रबंधन, बड़े अधिकारियों से रिश्वत लेन देन चलता है.लेकिन इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए कई स्टेप्स में काम होता है.

अंदरूनी लोग: प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी, लॉजिस्टिक्स/स्ट्रॉन्ग रूम स्टाफ, परीक्षा केंद्र एडमिन — पेपर चुराने या फोटो खींचने में मदद करते हैं.

बिचौलिए: पेमेंट हैंडलिंग, उम्मीदवारों से संपर्क, सर्टिफिकेट गारंटी रखना.

कोचिंग सेंटर: उम्मीदवार जुटाना, “गारंटीड सिलेक्शन” के नाम पर काम.

सॉल्वर: टॉप स्टूडेंट/कोच जो पेपर हल करते हैं.

उम्मीदवार/माता-पिता: मांग पक्ष, जो भारी फीस देकर इसमें भाग लेते हैं.

Q4. पिछले दशक में सबसे बड़े मामले और कार्रवाई?

व्यापम घोटाला (MP, 2013): चिकित्सा और भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा. CBI जांच हुई, 2000+ गिरफ्तारियां, कुछ को 5-10 साल की सजा.

NEET-UG 2024: बिहार-झारखंड में लीक, CBI ने गिरफ्तारियां कीं, कुछ ग्रेस मार्क्स रद्द, परिणाम संशोधित.

UP Police Constable & RO/ARO (2024): STF और ED ने मास्टरमाइंड्स जैसे राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार किया, संपत्ति जब्त की.

REET/राजस्थान (2021-23): कोचिंग सेंटरों पर बुलडोजर चला, गिरफ्तारियां और सख्त कानून.

अन्य: UGC-NET 2024 रद्द. कई मामलों में गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन दोषसिद्धि दर कम है.

Q5. पब्लिक एग्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 का असर?

ये एक्ट फरवरी 2024 में पास हुआ जून 2024 में लागू. impriindia.com के मुताबिक यह पेपर लीक को पूरी तरह रोक नहीं पाया, लेकिन सजा बढ़ाई. जिसमें मुजरिम साबित होने पर व्यक्तिगत तौर पर 3-5 साल जेल + जुर्माना मिलता है. संगठित सिंडिकेट को 5-10 साल + ₹1 करोड़ न्यूनतम जुर्माना लगाया जाता है. सेवा प्रदाताओं पर भी जिम्मेदारी और जुर्माना लगता है. CBI/ED को भूमिका मजबूत की गई है. लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं. इसे राज्य स्तर पर लागू करने में अंतर है, जिससे जांच और डिटरेंस बढ़ा है.

Q6. किन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले और प्रभावित परीक्षाएं?

सबसे प्रभावित राज्य: उत्तर प्रदेश (सबसे ज्यादा, 10+ मामले), राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा. 7 वर्षों में 15+ राज्यों में 70+ बड़े मामले. newslaundry.com के मुताबिक सबसे प्रभावित श्रेणियों में पुलिस/सुरक्षा भर्ती (UP Police 2024 — 48 लाख प्रभावित), टीचर एलिजिबिलिटी (REET, UPTET) और मेडिकल/इंजीनियरिंग प्रवेश (NEET-UG) है.

Q7. रोकथाम के लिए टेक्नोलॉजी और सुरक्षा उपाय; फेलियर पॉइंट्स?

उपाय के तौर पर क्वारंटाइन स्ट्रॉन्ग रूम में पेपर सेट किया जाता है. एन्क्रिप्टेड डिजिटल डिलीवरी + मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर काम किया जाता है. GPS + स्मार्ट लॉक वाले ट्रंक्स, रैंडमाइज्ड पेपर सेट्स बनाए जाते हैं. हथियारबंद सुरक्षा, CCTV लगाए जाते हैं.

फेलियर पॉइंट्स की बात करें तो उसमें आउटसोर्स प्रिंटिंग प्रेस में अंदरूनी मिलीभगत होती है. लास्ट-माइल स्टोरेज (स्कूल स्ट्रॉन्ग रूम), डिजिटल अनलॉक विंडो में फोटो खींचना, थर्ड-पार्टी स्टाफ पर निर्भरता जैसे पॉइंट्स इसकी कमजोरी हैं.

Q8. भारत और विदेशों के कड़े कानून; भारत क्या सीख सकता है?

भारत में 2024 में एक्ट आया, जिसमें non-bailable अपराध माना जाता है, भारी सजा भी है. वहीं विदेश की बात करें तो चीन में ) राष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा Gaokao है. इसके पेपर लीक के लिए कठिन कानून है जिसमें राज्य गोपनीयता भंग मानकर 3-7 साल जेल, आजीवन ब्लैकलिस्ट, सेना-स्तरीय सुरक्षा, सिग्नल जामर जैसे उपाय सुरक्षा के लिए हैं. USA में RICO कानून से सिंडिकेट पर हमला, संपत्ति जब्ती, विश्वविद्यालय ब्लैकलिस्ट जैसी सजाएं हैं. UK में योग्यता रद्द, संस्थानों पर प्रतिबंध जैसी सजाएं हैं.