वाशिंगटन: विदेश मंत्री एस जयंशकर ने अमेरिकी के वाशिंगटन डीसी में एटलांटिक काउंसिल इवेंट में बोलते हुए कहा कि अंग्रेज भारत से आज के मुकाबले 45 ट्रिलियन डॉलर लूटकर ले गए. उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा भारत को दो सौल साल तक लूटा जाता रहा. वे लुटेरे बनकर 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में आए थे. एस जयंशकर ने कहा, “पश्चिम द्वारा भारत को दो सौल साल तक अपमानित किया गया. वे शिकारी बनकर 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में आए थे.”

विदेश मंत्री ने कहा, “एक आर्थिक अध्ययन ने यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि ब्रिटिश भारत से कितना खजाना निकालकर ले गए. अध्ययन के मुताबिक ये आज के समय में 45 ट्रिलियन डॉलर बैठ रहा है.” विदेश मंत्री एस जयंशकर एटलांटिक काउंसिल इवेंट में अमेरिकी के वाशिंगटन डीसी में बोल रहे थे.

EAM at Atlantic Council event in Washington DC: India had 2 centuries of humiliation by West,in its predatory form it came to India in mid 18th century. An economic study tried to estimate how much British took out of India,it ended up at a number of $45 trillion in today’s value pic.twitter.com/iFi9J0TpNc

— ANI (@ANI) October 1, 2019