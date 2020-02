नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत ने कोरोना वायरस से प्रभावित चीन से 640 भारतीयों को निकाला है

और जटिल अभियान को बीजिंग की मदद से चलाया गया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इन भारतीयों के अलावा, 10 अन्य भारतीयों ने संकेत दिया कि वे चीन से वापस आने चाहते हैं, लेकिन वे कोरोना वायरस जांच में विफल रहे.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कुमार ने कहा, ”हम उनके साथ लगातार संपर्क में हैं और उनकी वापसी के लिए सभी संभावनाएं

तलाश रहे हैं.” उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण चीनी से आने वाले लोगों को जारी सामान्य वीज़ा और

सभी वर्तमान ई वीज़ा को स्थगित कर दिया गया है.”

Raveesh Kumar, MEA: All existing e-visas from China are no longer valid. Similarly, normal visas that have been issued are also no more valid. Those who have compelling reasons to visit India, they can contact our Embassy or the nearest consulates to apply for visa. #CoronaVirus https://t.co/kYmSqljwUd

MEA के स्‍पोकपर्सन ने कहा रवीश कुमार, चीन में पाकिस्तानी छात्रों भारत से मदद मांगी थी. हमें इसके बारे में पाकिस्तान सरकार से कोई अनुरोध नहीं मिला है. लेकिन अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है और हमारे पास संसाधन हैं तो हम इस पर विचार करेंगे.

#WATCH Raveesh Kumar, MEA (Ministry of External Affairs) on video of Pakistani students in China asking for help from India: We have not received any request regarding it from Pakistan Government. But, if such a situation arises and we have resources then we will consider it. pic.twitter.com/3iSufILHqi

— ANI (@ANI) February 6, 2020