Turkey: भारत ने भेजी मदद तो तुर्की ने कहा, जरूरत में काम आए वही सच्चा दोस्त

Turkey, India: भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित तुर्किये (earthquake-hit Turkey) को मदद भेजी है. भारत एनडीआरएफ (NDRF),आर्मी की मेडिकल टीम और मेडिकल उपकरण भेजे हैं. भारत के इस कदम के बाद तुर्किये की प्रतिक्रिया आई है. भारत में तुर्की के राजदूत ने कहा, हम वास्तव में भूकंप के कुछ घंटों के भीतर भारत द्वारा तुर्की को दी गई सहायता की सराहना करते हैं. हम भी दोस्त के लिए ‘दोस्त’ शब्द का इस्तेमाल किया करते थे. मैं कहूंगा कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है. दोस्त ही एक-दूसरे की मदद करते हैं.

तुर्किये के राजदूत ने कहा, जब हमने खोज और बचाव के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद की मांग की तो भारत ने प्रतिक्रिया देने वाले पहले देशों में से एक था. ‘दोस्त’ एक-दूसरे की मदद करते हैं, तुर्की ने कोविड के समय में मेडिकल मदद के लिए भारत कैरियर्स भेजे थे.