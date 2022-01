India, Afghanistan, MEA, COVID-19 vaccine, News: भारत (India) ने भुखमरी और दवाओं की कमी से जूझ रहे अफगानिस्‍तान (Afghanistan) को आज शनिवार को कोरोना रोधी वैक्‍सीन (COVID-19 vaccine Covaxin) की 500,000 डोज की मानवीय सहायता (humanitarian assistance) के तौर पर अगली खेप आपूर्ति भेजी है. बता दें अफगानिस्‍तान में तालिबान का शासन स्‍थापित होने के बाद से वहां भारी खद्यान संकट है और लोग अपने बेटे और बेटियों तक को बेचने को मजबूर है. अफगानिस्‍तान में दवाओं की भी भारी कमी है.Also Read - इंग्लैंड को आगे बढ़ाने के लिए सर एलेस्टर कुक का ड्रेसिंग रूम में होना जरूरी: गैरी कर्स्टन

#WATCH | India has supplied the next batch of humanitarian assistance consisting of 500,000 doses of COVID-19 vaccine, Covaxin to Afghanistan. pic.twitter.com/agzcqitRqf

