भारत में एक दिन में कोविड-19 के 20,346 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,03,95,278 हो गए. वहीं, एक करोड़ से अधिक लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं. आंकड़ों के अनुसार, कुल 1,00,16,859 लोगों के COVID-19 संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.36 प्रतिशत हो गई. वहीं, अभी 2,28,083 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है.

Total COVID19 recoveries in India have crossed the 1 crore mark (10,016,859). In the past 24 hours, 19,587 patients have recovered. The national recovery rate has further grown to 96.36 per cent, becoming the highest in the world: Government of India

— ANI (@ANI) January 7, 2021