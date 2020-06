नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस की महामारी की त्रासदी कम होने का नाम नहीं ले रही है. भारत में एक दिन में अब तक के सबसे अधिक करीब 10 हजार नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे 331 लोगों की मौत हई है और आज मंगलवार को सुबह कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख 66 हजार 598 हो गया. Also Read - कोरोना काल में विंडीज क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना, खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे टेस्ट मैच

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने बताया कि भारत में पिछले 24 घंटों में COVID-19 के 9987 नए मामले और 331 मौतों के सबसे अधिक केेेस सदर्ज हुए हैं. देश में अब 266598 पर कुल मामले हैं, जिनमें 129917 सक्रिय मामले, 1, 29,215 ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 7466 लोगों की मौतें हो चुकी हैं.

जॉन हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन के बाद कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला भारत 5 वां देश बन गया है.

