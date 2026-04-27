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भीषण गर्मी बन रही 'खतरा'! केंद्र सख्त... राज्यों को तैयारी के आदेश, हाई अलर्ट पर एंबुलेंस-डॉक्टर्स
भारत में इस बार गर्मी से बुरा हाल है. केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी कर हीटवेव से निपटने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को लू और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके.
Heatwave Alert: देशभर में इस साल गर्मी के तेवर काफी सख्त रहने वाले हैं. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुमान के अनुसार अप्रैल से जून 2026 के बीच कई राज्यों में सामान्य से ज्यादा हीटवेव यानी लू चलने की संभावना है. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने समय रहते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश जारी किया है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम निर्देश जारी करते हुए राज्यों से कहा है कि वे हीटवेव से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तुरंत मजबूत करें. इसके तहत अस्पतालों में विशेष हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट बनाने, एंबुलेंस सेवाओं को एक्टिव रखने और समय पर चेतावनी जारी करने पर जोर दिया गया है.
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भेजे गए पत्र में स्वास्थ्य सचिव पुण्या सलीला श्रीवास्तव (Punya Salila Srivastava) ने साफ किया है कि इस बार गर्मी के प्रभाव को देखते हुए पहले से तैयारी बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कदम उठाए जाएं तो गर्मी से होने वाली बीमारियों और मौतों को काफी हद तक रोका जा सकता है.
मौसम विभाग का अलर्ट
आईएमडी के मुताबिक, पूर्वी, मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में इस बार लू के दिनों की संख्या ज्यादा रह सकती है. इसके अलावा दक्षिण-पूर्वी तटीय इलाकों में भी गर्मी का असर अधिक रहेगा. खासतौर पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है.
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे अस्पतालों में पर्याप्त बेड, दवाइयां और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें. साथ ही, लोगों तक समय पर जानकारी पहुंचाने के लिए चेतावनी सिस्टम को भी मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, सभी राज्यों को यह भी कहा गया है कि वे हीट स्ट्रोक के मामलों की जानकारी रियल टाइम में साझा करें, ताकि हालात पर लगातार नजर रखी जा सके. इसके लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने को कहा गया है.
केंद्र सरकार का ये कदम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. इसका उद्देश्य है कि राज्य किसी भी तरह की इमरजेंसी में तुरंत एक्शन ले सके. आने वाले महीनों में जब तापमान अपने चरम पर होगा, तब ये तैयारी कितनी कारगर साबित होती है, ये देखना अहम होगा.
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