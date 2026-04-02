By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मुश्किल वक्त में भारत की मदद मिली तो गदगद हुआ पड़ोसी, तारीफ करते-करते कह डाली ये बड़ी बात
India Helps Bhutan: भूटान में बढ़ते ईंधन संकट के बीच भारत लगातार पेट्रोल और एलपीजी की सप्लाई कर रहा है. इसको लेकर पड़ोसी मुल्क ने इंडिया को थैंक्यू बोला है.
India Helps Bhutan: पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर अब छोटे हिमालयी देश भूटान पर भी दिखने लगा है. वहां की सरकार का कहना है कि हालात धीरे-धीरे मुश्किल होते जा रहे हैं. इसी वजह से देश में ईंधन की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं. इससे आम लोगों के खर्च पर सीधा असर पड़ रहा है और सरकार भी इसे लेकर चिंतित है.
भारत का साथ और सप्लाई जारी
भूटान ने इस मुश्किल समय में भारत का धन्यवाद किया है. सरकार ने कहा कि दुनिया में सप्लाई की दिक्कतों के बावजूद भारत लगातार पेट्रोल और एलपीजी की सप्लाई कर रहा है. भूटान ज्यादातर ईंधन भारत के जरिए ही मंगाता है, इसलिए यह सपोर्ट उसके लिए बहुत जरूरी है और हालात संभालने में मदद कर रहा है.
ये भी पढ़े: रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन
तेजी से बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत
हाल के समय में भूटान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल देखा गया है. कुछ ही हफ्तों में पेट्रोल की कीमत करीब 60 प्रतिशत तक बढ़ गई है. पहले जहां पेट्रोल सस्ता था, अब लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं. सरकार ने सब्सिडी देने के बावजूद कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ गए हैं.
लोगों से की गई खास अपील
कीमतें बढ़ने के बाद सरकार ने लोगों से सहयोग मांगा है. उनसे कहा गया है कि वे फालतू यात्रा से बचें और जरूरत होने पर ही बाहर निकलें. साथ ही, जहां संभव हो वहां पैदल चलने या घर से काम करने को कहा गया है. इससे ईंधन की खपत कम होगी और देश पर पड़ रहा आर्थिक दबाव थोड़ा कम हो सकेगा.
आगे के लिए क्या है चुनौती?
भूटान के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब ईंधन की खपत को कंट्रोल करना और खर्च को संभालना है. अगर अंतरराष्ट्रीय हालात ऐसे ही बने रहे, तो कीमतें और बढ़ सकती हैं. इसलिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर समझदारी से काम लेना होगा, ताकि आने वाले समय में स्थिति ज्यादा मुश्किल न हो.
ये भी पढ़े: AAP ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से क्यों हटाया? जानिए वजह
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें