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मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीय छात्रों के लिए क्या कर रही है भारत सरकार? MEA ने दी बड़ी अपडेट
Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट संकट पर भारत सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं. ऐसे में जंग के बीच खाड़ी देशों में फंसे भारतीय छात्रों के लिए सरकार क्या कर रही है? इसको लेकर MEA ने बड़ा अपडेट दिया है.
Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को देखते हुए भारत सरकार पूरी तरह एक्टिव है. वहां मौजूद भारतीय दूतावास और मिशन दिन-रात काम कर रहे हैं. उनका फोकस यह है कि किसी भी भारतीय को परेशानी न हो. इसके लिए वे अलग-अलग देशों में रहने वाले भारतीय संगठनों से लगातार संपर्क में हैं. साथ ही लोगों को जरूरी ट्रैवल अपडेट और सलाह भी दी जा रही है, ताकि वे सुरक्षित रह सकें.
ईरान और खाड़ी देशों में भारतीयों की स्थिति
सरकार के अनुसार, ईरान में अभी भी करीब 1000 भारतीय मौजूद हैं. हालांकि, सभी लोग वहां से वापस आना नहीं चाहते. वहीं खाड़ी देशों में रहने वाले लगभग 23,000 छात्र CBSE बोर्ड की परीक्षाएं नहीं दे पाए हैं. इस स्थिति को देखते हुए सरकार और शिक्षा बोर्ड मिलकर समाधान निकालने में लगे हैं, ताकि छात्रों का साल खराब न हो.
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हेल्पलाइन कॉल में आई कमी
विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पहले की तुलना में अब हेल्पलाइन पर कॉल कम आ रही हैं. इसका मतलब है कि कई लोगों की समस्याएं हल हो चुकी हैं. दूतावास लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और हर जरूरी जानकारी समय-समय पर दे रहे हैं. इससे लोगों को भरोसा मिल रहा है और घबराहट भी कम हुई है.
छात्रों के लिए खास इंतजाम
सरकार ने खास तौर पर छात्रों को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए हैं. खाड़ी देशों के स्कूलों और CBSE बोर्ड के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. कई जगहों पर परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं, लेकिन अब रिजल्ट निकालने के लिए नया तरीका तैयार किया जा रहा है. इससे छात्रों को नुकसान कम होगा और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा.
छात्रों की वापसी और मदद
ईरान में फंसे कई भारतीय छात्रों को दूतावास ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में मदद की है. तेहरान और शिराज जैसे शहरों से छात्रों को निकालकर दूसरी जगह भेजा गया. कई छात्र वापस भारत भी लौट चुके हैं. सरकार का कहना है कि आगे भी जरूरत पड़ी तो हर संभव मदद दी जाएगी, ताकि कोई भी भारतीय मुश्किल में न फंसे.
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