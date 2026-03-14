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अंतरिक्ष में भारत को लगा बड़ा झटका, खराब हुआ ये नेविगेशन सैटेलाइट, अब कैसे चलेगा सेना और रेलवे का काम!

NavIC satellite system: ISRO की वेबसाइट पर एक बयान जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि 13 मार्च 2026 को, सैटेलाइट में लगी ऑनबोर्ड एटॉमिक घड़ी ने काम करना बंद कर दिया.

Published date india.com Updated: March 14, 2026 2:36 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

NavIC system failed: भारत की स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन (NavIC) को एक बड़ा झटका लगा है. नाविक के नाम से मशहूर इस प्रणाली के चार चालू सैटेलाइट में से एक खराब हो गया है. इस सैटेलाइट को 10 साल पहले 2016 में लॉन्च किया गया था. आम जनता और रेलवे तथा सेना जैसी संस्थाओं को नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए NavIC प्रणाली के कम से कम चार सैटेलाइट का पूरी तरह से चालू होना जरूरी है लेकिन, अब इनमें से तीन ही काम कर रहे हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली (IRNSS) के सैटेलाइट IRNSS 1-F को 10 मार्च 2016 को लॉन्च किया गया था. इसकी एटॉमिक घड़ी (atomic clock) में खराबी आ गई है जिसके कारण इसने काम करना बंद कर दिया है. यह सैटेलाइट अपनी तीन ऑनबोर्ड एटॉमिक घड़ियों में से केवल एक के सहारे ही काम कर रहा था.

ISRO ने सैटेलाइट खराब होने पर क्या कहा?

ISRO की वेबसाइट पर एक बयान जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि 13 मार्च 2026 को, सैटेलाइट में लगी ऑनबोर्ड एटॉमिक घड़ी ने काम करना बंद कर दिया. बताया गया है कि यह सैटेलाइट कक्षा में रहते हुए विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए ‘वन-वे ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग सेवाएं’ प्रदान करता रहेगा. बयान में कहा गया है कि मार्च 2016 में लॉन्च किए गए IRNSS-1F सैटेलाइट ने 10 मार्च 2026 को अपनी 10 साल की निर्धारित मिशन अवधि पूरी कर ली है.

अब तक लॉन्च किए गए 11 सैटेलाइट, 6 खराब

ISRO ने जुलाई 2013 से अब तक लगभग 2,250 करोड़ रुपये की लागत वाली NavIC प्रणाली के लिए कुल 11 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं. इनमें से छह सैटेलाइट खराब हो चुके हैं. इनमें से कुछ सैटेलाइट एटॉमिक घड़ियों में आई तकनीकी खराबी की कारण बंद हुए और कुछ ऑर्बिट से जुड़ी समस्याओं के कारण.

पिछले साल संसद में दिए गए एक जवाब में केंद्र सरकार ने बताया था कि NavIC प्रणाली के लिए लॉन्च किए गए 11 सैटेलाइट में से केवल चार ही सेवाएं देने के लिए चालू स्थिति में हैं. PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 23 जुलाई, 2025 को लोकसभा में एक जवाब में कहा था कि 11 सैटेलाइट में, चार पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग (PNT) सेवाएं दे रहे हैं. चार सैटेलाइट का इस्तेमाल एकतरफ़ा मैसेज ब्रॉडकास्ट के लिए किया जा रहा है. एक सैटेलाइट अपनी सेवा अवधि पूरी होने के बाद बंद कर दिया गया है और दो सैटेलाइट अपनी तय ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाए.

पिछले साल 23 ​​जुलाई को संसद में दिए गए जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि लगभग 8,700 ट्रेनें पहले से ही NavIC सिस्टम से जुड़ी हैं और इसका इस्तेमाल करके 12000 ट्रेनों को रियल-टाइम में ट्रैक करने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि अब काम कर रहे चार में से भी एक सैटेलाइट के खराब होने का प्रभाव भारत में NavIC सिस्टम द्वारा दी जाने वाली लोकेशन सेवाओं पर पड़ सकता है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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