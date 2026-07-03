आतंकवाद बंद होने तक सिंधु जल संधि पर नहीं बदलेगा रुख, पाकिस्तान को भारत का दोटूक संदेश

भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह नहीं रोकता, तब तक सिंधु जल संधि निलंबित ही रहेगी. विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान पर पाक हमलों की भी आलोचना की.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 3, 2026, 6:17 PM IST
आतंकवाद बंद होने तक सिंधु जल संधि पर नहीं बदलेगा रुख, पाकिस्तान को भारत का दोटूक संदेश
  • भारत ने कहा कि आतंकवाद खत्म होने तक सिंधु जल संधि निलंबित रहेगी.
  • पाकिस्तान की जल चेतावनी पर भारत ने अपने पुराने रुख को दोहराया.
  • विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में पाक हमलों पर चिंता जताई.
  • वेनेजुएला में भारतीय नाविक की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की गई.

भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दोहराया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय तरीके से समाप्त नहीं करता, तब तक ये संधि निलंबित (Abeyance) ही रहेगी. ये बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान लगातार भारत के फैसले का विरोध कर रहा है और जल बंटवारे को लेकर तीखी बयानबाजी कर रहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि भारत का रुख पहले जैसा ही है. उनका कहना था कि आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय सहयोग साथ-साथ नहीं चल सकते. इसलिए पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी धरती से संचालित होने वाले सीमा पार आतंकवाद पर प्रभावी रोक लगानी होगी.

और पढ़ें: ‘देश पर आंच आई तो...’, सिंधु जल विवाद को लेकर पाकिस्तान ने दिखाए भारत को तेवर

आतंकी हमले के बाद बदला भारत का रुख

भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया था. सरकार का मानना है कि लगातार आतंकी गतिविधियों के बीच पहले जैसी व्यवस्था जारी रखना उचित नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले यह संदेश दे चुके हैं कि ‘खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते.’ भारत का यह भी कहना है कि 1960 में बनी इस संधि की परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं. देश की बढ़ती आबादी, जल आवश्यकताओं और बदलते भू-राजनीतिक माहौल को देखते हुए वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा जरूरी हो गई है.

पाकिस्तान की आपत्ति जारी

दूसरी ओर पाकिस्तान भारत के इस फैसले को लगातार चुनौती दे रहा है. पाकिस्तान का दावा है कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई यह संधि कानूनी रूप से अब भी लागू है और इसे कोई भी पक्ष एकतरफा निलंबित नहीं कर सकता. हाल के दिनों में पाकिस्तान के कई मंत्रियों ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसके हिस्से के पानी में किसी तरह की बाधा डाली गई तो इसका जवाब दिया जाएगा. साथ ही पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है.

अफगानिस्तान मुद्दे पर भी भारत का बयान

विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता के दौरान अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से किए गए सैन्य हमलों पर भी चिंता जताई. भारत ने कहा कि निर्दोष नागरिकों की जान जाना बेहद गंभीर मामला है और नई दिल्ली अफगानिस्तान की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करती है. भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान के साथ उसकी मानवीय सहायता और विकास परियोजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी.

इसके अलावा वेनेजुएला में भारतीय नाविक राकेश चौहान की मौत का मामला भी उठाया गया. विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों से निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की है. मीडिया में सामने आई उन खबरों को भी गंभीरता से लिया गया है, जिनमें शव के साथ कथित छेड़छाड़ और अंग गायब होने के आरोप लगाए गए हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.