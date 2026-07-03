आतंकवाद बंद होने तक सिंधु जल संधि पर नहीं बदलेगा रुख, पाकिस्तान को भारत का दोटूक संदेश

भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दोहराया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय तरीके से समाप्त नहीं करता, तब तक ये संधि निलंबित (Abeyance) ही रहेगी. ये बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान लगातार भारत के फैसले का विरोध कर रहा है और जल बंटवारे को लेकर तीखी बयानबाजी कर रहा है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि भारत का रुख पहले जैसा ही है. उनका कहना था कि आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय सहयोग साथ-साथ नहीं चल सकते. इसलिए पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी धरती से संचालित होने वाले सीमा पार आतंकवाद पर प्रभावी रोक लगानी होगी.
भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया था. सरकार का मानना है कि लगातार आतंकी गतिविधियों के बीच पहले जैसी व्यवस्था जारी रखना उचित नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले यह संदेश दे चुके हैं कि ‘खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते.’ भारत का यह भी कहना है कि 1960 में बनी इस संधि की परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं. देश की बढ़ती आबादी, जल आवश्यकताओं और बदलते भू-राजनीतिक माहौल को देखते हुए वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा जरूरी हो गई है.
दूसरी ओर पाकिस्तान भारत के इस फैसले को लगातार चुनौती दे रहा है. पाकिस्तान का दावा है कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई यह संधि कानूनी रूप से अब भी लागू है और इसे कोई भी पक्ष एकतरफा निलंबित नहीं कर सकता. हाल के दिनों में पाकिस्तान के कई मंत्रियों ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसके हिस्से के पानी में किसी तरह की बाधा डाली गई तो इसका जवाब दिया जाएगा. साथ ही पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है.
विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता के दौरान अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से किए गए सैन्य हमलों पर भी चिंता जताई. भारत ने कहा कि निर्दोष नागरिकों की जान जाना बेहद गंभीर मामला है और नई दिल्ली अफगानिस्तान की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करती है. भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान के साथ उसकी मानवीय सहायता और विकास परियोजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी.
इसके अलावा वेनेजुएला में भारतीय नाविक राकेश चौहान की मौत का मामला भी उठाया गया. विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों से निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की है. मीडिया में सामने आई उन खबरों को भी गंभीरता से लिया गया है, जिनमें शव के साथ कथित छेड़छाड़ और अंग गायब होने के आरोप लगाए गए हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें