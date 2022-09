INS Vikrant Video: भारतीय नौसेना में विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत आज नौसेना के हवाले कर दिया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में विक्रांत को भारतीय नौसेना में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनके पास खुद का विमानवाहक पोत बनाने की क्षमता है. अब भारतीय नौसेना भी चीन से बराबरी कर सकेगी, क्योंकि अब भारत के पास भी चीन के बराबर कुल दो विमानवाहक पोत हो गए हैं.Also Read - New Ensign of Indian Navy : आज से बदल गया भारतीय नौसेना का झंडा, जानें क्या है इसका इतिहास

विमानवाहक पोत के मामले में चीन पहले स्थान पर है. चीन के तीसरे विमानवाहक पोत का नाम फुजियान है, जो अमेरिका के सुपरकैरियर्स की तरह भारी भरकम विमानों को लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट्स से लैस है. अभी तक इस तरह की तकनीक वाले एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही हैं. Also Read - चीन से तनातनी के बीच नेवी में शामिल हो गया INS Vikrant, समंदर का 'बादशाह' है ये Make in India एयरक्राफ्ट कैरियर | Explained

Indigenous Aircraft Carrier IAC Vikrant, largest & most complex warship ever built in India’s maritime history, named after her illustrious predecessor, India’s first Aircraft Carrier which played a vital role in 1971 war, is all set to be commissioned.#INSVikrant

(Source:Navy) pic.twitter.com/K9EhN8QON4

