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पाकिस्तान सीमा पर स्मार्ट दीवार खड़ी कर रहा है भारत, 12 फुट ऊंची और..., पास भी नहीं आ पाएंगे घुसपैठिये

स्मार्ट फेंसिंग को ग्राउंड सेंसिंग सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा. ये तकनीक बाड़ के आस-पास होने वाली जमीनी हरकत को महसूस कर तुरंत कंट्रोल रूप को सूचना भेज देती है. नई फेंस को अंतरराष्ट्रीय सीमा के लगभग 150 गज और करीब कर दिया गया है.

Published date india.com Published: April 16, 2026 1:59 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

India installing smart fencing: भारत अपनी पाकिस्तान से लगती सीमाओं को नए सिरे से मजबूत कर रहा है. आतंकवाद, घुसपैठ और तस्करी पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, खासकर पंजाब में, तेजी से स्मार्ट फेंसिंग लगाई जा रही है. इस नए सिस्टम में 12 फुट ऊंची बाड़ लगाई जा रही है जिसे घुसपैठिये काट नहीं सकते.

जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्ट फेंसिंग में ऐसी कांटेदार तारें लगाई जाएंगी जो न तो आसानी से काटी जा सकती हैं और न ही इनमें जंग लगेगी. इसे घुसपैठ और भारी चीजों की आवाजाही रोकने के लिए डिजाइन किया गया है. यह कदम केंद्र सरकार के सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है.

जमीनी सेंसर भी लगाए जाएंगे

सीमा पर लगाई जा रही नई स्मार्ट फेंसिंग में PTZ कैमरे भी लगाए जाएंगे. ये कैमरे स्थिर रहने वाले CCTV कैमरों की तुलना में ज्यादा कवरेज देते हैं. ऐसे कैमरे एक साथ विभिन्न क्षेत्रों की निगरानी कर सकते हैं. इसके अलावा स्मार्ट फेंसिंग को ग्राउंड सेंसिंग सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा. ये तकनीक बाड़ के आस-पास होने वाली जमीनी हरकत को महसूस कर तुरंत कंट्रोल रूप को सूचना भेज देती है. नई फेंस को अंतरराष्ट्रीय सीमा के लगभग 150 गज और करीब कर दिया गया है. इससे फसल कटाई के मौसम में किसानों को राहत मिलेगी और उन्हें पहले ही जदूरों के लिए गेट पास नहीं बनवाना पड़ेगा. नई फेंसिंग जंगली जानवरों से होने वाले खतरे को भी कम करेगी.

सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं एजेंसियां

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने फिर से आतंकवाद को अपना हथियार बनाने की कोशिशों शुरू कर दी हैं. पाकिस्तानी हरकतों की खबर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी है. हाल ही में भारत में एक ऐसे जासूसी नटवर्क का भंडाफोड़ हुआ जो प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी लगाता था. इसकी फीड सीधे पाकिस्तान जाती थी. एजेंसियों को ये भी पता चला है कि पंजाब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकियों के निशाने पर है. आतंकी अटारी से घुसकर दिल्ली तक पहुंचने की योजना बना रहे थे.

भारत की कितनी जमीनी सीमा पाकिस्तान से लगती है?

भारत की पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर और नियंत्रण रेखा को मिलाकर कुल जमीनी सीमा लगभग 3,323 किलोमीटर की है. इसमें पंजाब की पाकिस्तान के साथ लगती सीमा लगभग 553 किलोमीटर है. यहां पंजाब के 6 जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का को कवर करती हुई एक कटीली तार की बाड़ लगाई गई है. इस सीमा की निगरानी बीएसएफ करती है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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