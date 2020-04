नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल और ब्राजील से शुक्रवार को कहा कि भारत कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने में अपने मित्रों की हरसंभव मदद करने के लिए तैयार है. इजराइल के प्रधानमंत्री और ब्राजील के राष्ट्रपति केे भारत को धन्यवाद देेेेने केे बाद पीएम मोदी का बयान आया है. Also Read - Coronavirus: कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर Influenza से 10 गुना अधिक

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन और इसे बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री के निर्यात को मंजूरी देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया था, जिसके बाद मोदी ने यह बयान दिया.

मोदी ने ट्वीट किया, "राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो, आपका शुक्रिया. इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत और ब्राजील की साझेदारी पहले से मजबूत हुई है." उन्होंने कहा कि भारत इस वैश्विक महामारी के खिलाफ मानवता के संघर्ष में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है.

बोलसोनारो ने हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री भिजवाने को अनुमति देने के लिए मोदी का धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया था जिसके जवाब में मोदी ने यह ट्वीट किया.

