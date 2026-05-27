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अब आसमान में दहाड़ेगा भारत का स्टील्थ शेर! AMCA फाइटर जेट बनाने के लिए 3 प्राइवेट कंपनियों को मिला प्रपोजल

AMCA सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत की उस महत्वाकांक्षा का प्रतीक है. इसमें देश-दुनिया की रक्षा महाशक्तियों के बीच अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: May 27, 2026, 9:23 PM IST
Stealth Fighter Jet
AMCA को भविष्य की एयर वॉरफेयर का गेमचेंजर माना जा रहा है. (AI जेनरेटेड इमेज)

भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. देश के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोजेक्ट AMCA यानी Advanced Medium Combat Aircraft को लेकर अब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो चुकी है. पहली बार भारत अपने पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट के निर्माण में निजी कंपनियों को इतनी बड़ी भूमिका देने जा रहा है.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय ने AMCA प्रोजेक्ट के लिए तीन बड़े प्राइवेट खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है. इनमें टाटा एडवांस सिस्टम (Tata Advanced Systems) लार्सेन एंड टर्बो (Larsen & Toubro) के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (BEL) का कंसोर्टियम और भारत फोर्ज (Bharat Forge) के साथ BEML का ग्रुप शामिल है.

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क्या है AMCA?
AMCA एक फिफ्थ-जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट होगा. इसमें अत्याधुनिक रडार, लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी, इंटरनल वेपन बे और एडवांस एवियोनिक्स जैसी क्षमताएं होंगी. यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक फाइटर जेट बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जा रहा है.

HAL पर कम होगी निर्भरता
सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सरकार सिर्फ सरकारी कंपनी HAL पर निर्भर नहीं रहना चाहती. लंबे समय से फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत बढ़ने की समस्याओं के बाद अब सरकार प्राइवेट सेक्टर की स्पीड और टेक्नोलॉजी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहती है.

15000 करोड़ का है ये प्रोजेक्ट
रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 15000 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के तहत चुनी गई कंपनियां AMCA के शुरुआती प्रोटोटाइप तैयार करेंगी. इसके लिए आंध्र प्रदेश में नई ग्रीनफील्ड फैसिलिटी भी बनाई जा सकती है.

एयर वॉरफेयर का गेमचेंजर होगा AMCA
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे उन चुनिंदा देशों की कैटेगरी में मजबूत स्थिति दिला सकता है. इनके पास खुद की स्टील्थ फाइटर टेक्नीक है. अभी तक भारतीय वायुसेना फ्रांस के राफेल, रूस के Su-30MKI और स्वदेशी तेजस जैसे एयरक्राफ्ट पर निर्भर है, लेकिन AMCA को भविष्य की एयर वॉरफेयर का गेमचेंजर माना जा रहा है.

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चीन और पाकिस्तान के पास है J-20 स्टील्थ फाइटर जेट
चीन पहले ही अपने J-20 स्टील्थ फाइटर को बड़ी संख्या में तैनात कर चुका है. पाकिस्तान भी चीन से मिले एडवांस फाइटर जेट के जरिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है. ऐसे में AMCA को भारत की भविष्य की रणनीतिक जरूरत के तौर पर देखा जा रहा है.

कैसे होगा कंपनियों का सिलेक्शन?
सूत्रों के मुताबिक, आने वाले समय में इन कंपनियों के बीच टेक्नीक और फाइनेंशियल इवैलुएशन के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा. कंपनी इस रेस में आगे निकलेगी, उसे भारत के सबसे हाई-टेक फाइटर जेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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