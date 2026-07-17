'लापरवाही की हद...', बुलेट ट्रेन पर जापान से आया बड़ा बयान, भारत ने दिया सख्त जवाब

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर जापान के पूर्व मंत्री के आरोपों का भारत ने जवाब दिया है. जानें MEA ने क्या कहा, देश में पहला चरण कब से शुरू होगा.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 17, 2026, 11:42 PM IST
'लापरवाही की हद...', बुलेट ट्रेन पर जापान से आया बड़ा बयान, भारत ने दिया सख्त जवाब
बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर किसी तरह का गतिरोध नहीं है. (Photo from IANS)
  • जापान के पूर्व मंत्री ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी पर भारत पर सवाल उठाए
  • MEA ने आरोपों को तथ्यों से अलग बताते हुए जवाब दिया
  • सरकार ने कहा- 2027 में बुलेट ट्रेन का पहला चरण शुरू होगा
  • जापान की E10 (E20 सीरीज) ट्रेन 2030 के शुरुआती सालों में मिलेगी

India Bullert Train: भारत की मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर जापान के एक पूर्व मंत्री के बयान के बाद नया विवाद खड़ा हो गया. पूर्व मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर परियोजना में देरी के लिए भारत पर लापरवाही जैसे गंभीर आरोप लगाए. इस मामले पर अब विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की निजी राय है और इसका वास्तविक तथ्यों से कोई मेल नहीं है. मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि जापान सरकार की ओर से इस संबंध में कोई अलग प्रस्ताव नहीं दिया गया था और परियोजना तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है.

विदेश मंत्रालय ने कहा – प्रोजेक्ट समय पर आगे बढ़ रहा

नई दिल्ली में आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और जापान के बीच मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) प्रोजेक्ट को लेकर लगातार सकारात्मक बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा कि जिस सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया जा रहा है, वह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय है, न कि जापान सरकार का आधिकारिक रुख. जायसवाल ने दोहराया कि जापान की ओर से कोई नया या अलग प्रस्ताव नहीं मिला है. दोनों देशों के बीच परियोजना को लेकर बेहतर तालमेल बना हुआ है.

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MEA ने बताया कब से शुरू होगी भारत में बुलेट ट्रेन

न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने विदेश मंत्रालय की ओर से बताया कि बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और पहला चरण वर्ष 2027 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. क्योंकि जापान की नई E10 (E20 सीरीज) हाई-स्पीड ट्रेन अभी विकसित की जा रही है और उसके 2030 के शुरुआती वर्षों में उपलब्ध होने की संभावना है. इसलिए दोनों देशों ने आपसी सहमति से फैसला किया है कि शुरुआती संचालन भारतीय हाई-स्पीड ट्रेन के साथ किया जाएगा. इसके लिए जरूरी सिग्नलिंग सिस्टम और उपकरणों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है, जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी मानकों के अनुरूप हैं.

भारत-जापान की साझेदारी पर सरकार का भरोसा

विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर किसी तरह का गतिरोध नहीं है. सरकार के मुताबिक, परियोजना का हर चरण तय योजना के अनुसार, आगे बढ़ रहा है और भारत-जापान दोनों का साझा लक्ष्य जल्द से जल्द हाई-स्पीड रेल सेवा शुरू करना है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि किसी एक व्यक्ति के बयान को दोनों देशों के रिश्तों या परियोजना की वास्तविक स्थिति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. सरकार का कहना है कि निर्माण कार्य जारी है और आने वाले सालों में यह परियोजना देश के आधुनिक रेल नेटवर्क की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल होगी.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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