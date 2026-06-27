Explainer: भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में जापान का कितना बड़ा हाथ? जानें बुलेट ट्रेन से सेमीकंडक्टर तक पूरी कहानी

India Japan Summit: भारत और जापान के रिश्ते पिछले कुछ सालों में तेजी से आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी में बदले हैं. दोनों देशों के बीच 1 से 3 जुलाई, 2026 में होने वाले 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को इस दिशा में खास माना जा रहा है. इसके लिए जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगी. इस दौरान रक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी, एडवांस टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. दोनों देश मिलकर निवेश और विकास आधारित सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं जापान भारत में किन सेक्टर में कितने रुपये के साथ निवेश कर रहा है?
भारत में जापान की सबसे चर्चित परियोजनाओं में मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल है. यह भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जिसमें जापान की शिंकानसेन E5 सीरीज तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. JICA India की रिपोर्ट के मुताबिक, इस परियोजना के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) ने बहुत कम ब्याज दर पर आर्थिक सहायता दी है. इस प्रोजेक्ट की लागत का बड़ा हिस्सा जापानी सहायता से जुड़ा है. यह केवल रेल परियोजना नहीं, बल्कि हाई-स्पीड परिवहन तकनीक और कौशल विकास का भी हिस्सा माना जा रहा है.
इसके साथ जापान लंबे समय से भारत के लिए आधिकारिक विकास सहायता यानी ODA का प्रमुख सोर्स रहा है. भारत कई सालों से जापानी ODA ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है. इसी के तहत दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उत्तर-पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी और कई शहरी एवं क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं को गति मिली है. हाल ही में JICA ने लगभग 11,181 करोड़ रुपये के ODA ऋण के जरिए छह परियोजनाओं को समर्थन दिया. इन निवेशों का उद्देश्य परिवहन, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को मजबूत करना है.
भारत और जापान अब मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा देने पर भी काम कर रहे हैं. वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव के बीच दोनों देश उत्पादन और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं. भारत में उद्योग, लॉजिस्टिक्स और निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं. आर्थिक सुरक्षा को भी दोनों देशों ने साझेदारी का प्रमुख स्तंभ माना है, ताकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाहरी निर्भरता कम की जा सके.
पिछले कुछ सालों में भारत-जापान में टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी तेजी आई है. दोनों देश सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप निर्माण और उन्नत तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है. इसके अलावा रिसर्च, क्षमता निर्माण और तकनीकी कौशल विकास को भी इस साझेदारी का हिस्सा बनाया जा रहा है. इससे भारत की तकनीकी क्षमता और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की कोशिश हो रही है.
भारत और जापान की साझेदारी केवल निवेश तक सीमित नहीं है. India–Japan Development रिपोर्ट कहती है कि दोनों देश इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में कनेक्टिविटी, गुणवत्ता आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं. अफ्रीका सहित कई क्षेत्रों में संयुक्त विकास सहयोग की भी दिशा तय की गई है.
आने वाले समय में भारत और जापान के बीच सहयोग केवल बड़ी परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहने वाला है. इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, औद्योगिक उत्पादन और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ने की संभावना है. दोनों देश ऐसी साझेदारी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो आर्थिक विकास के साथ तकनीकी क्षमता और क्षेत्रीय संतुलन को भी मजबूत कर सके.
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