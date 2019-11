नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत का जापान के साथ संबंध हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति, समृद्धि और स्थिरता की उसकी दृष्टि का एक प्रमुख तत्व है. विदेश मंत्रालय के अनुसार मोदी ने यह टिप्पणी जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री तारो कोनो के साथ एक बैठक के दौरान की.

MEA: Prime Minister Narendra Modi mentioned that India’s relationship with Japan was a key component of our vision for Indo-Pacific for peace, stability and prosperity of the region, as well as a cornerstone of India’s Act East Policy. https://t.co/FmGa8qykoz

