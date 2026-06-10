Kal Ka Mausam 11 June: देशभर में कल कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली-यूपी-बिहार समेत जानिए आपने शहर का हाल

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, कल यानी गुरुवार (11 जून) को देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग-अलग देखने को मिलेगा. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में मौसम बदलने के संकेत हैं. यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं, बात करें पहाड़ी इलाकों की तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की आशंका है. हालांकि, कुछ इलाकों में गर्मी का असर अभी भी बना रहेगा. लेकिन बादलों और बारिश से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं 11 जून को देशभर में मौसम कैसा रहने वाला है?
बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश की गतिविधियां तेज होती दिख रही हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, यातायात बाधित होने और भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. किसानों और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होने की संभावना है. कई इलाकों में भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है. पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र में मौसम मिलाजुला रहने वाला है. राजस्थान में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ मौसम बिगड़ सकता है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.
वहीं गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में कहीं-कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. कोंकण और गोवा क्षेत्र में भी बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है.
दक्षिण भारत में मानसून का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा. केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश की संभावना है. कर्नाटक और केरल में बारिश होने का अनुमान है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में तेज सतही हवाओं की चेतावनी भी जारी की है. लगातार बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है.
मौसम विभाग ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में तेज हवाओं और खराब समुद्री मौसम की चेतावनी जारी की है. अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर यह गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका तट, अंडमान सागर और लक्षद्वीप के आसपास भी समुद्र उग्र रहने की संभावना है. ऐसे में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. IMD का कहना है कि भारी बारिश वाले इलाकों में जलभराव, सड़कें बंद होने, ट्रैफिक जाम और दृश्यता कम होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं.
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