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India Launches Chenab Hydropower Projects Amid Indus Treaty Freeze With Pakistan After Pahalgam Attack

गर्मी में प्यासा तड़पेगा पाकिस्तान! सिंधु के बाद अब इस नदी का पानी मोड़ेगा भारत, बना रहा सीक्रेट टनल

चिनाब-ब्यास लिंक (Chenab-Beas Link) भारत की एक प्रमुख और रणनीतिक हाइड्रो-पावर प्रोजेक्ट है. इसके तहत हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति क्षेत्र में एक बड़ी टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो चिनाब बेसिन के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी प्रणाली में मोड़ेगी.

19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल संधि कहते हैं. (AI जेनरेटेड)

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता निलंबित कर रखा है. भारत सरकार ने साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता, तब तक ये संधि निलंबित रहेगी. भारत ने पाकिस्तान जाने वाले सिंधु के पानी को रोक डायवर्ट कर रखा है. इससे पाकिस्तान में पीने के पानी की किल्लत होने लगी है. लेकिन, अब भारत के एक और कदम से पाकिस्तान भीषण गर्मी प्यास से तड़पने को मजबूर होगा.

1960 के सिंधु जल समझौते (Indus Waters Treaty) को ठंडे बस्ते में डालने के बाद भारत ने चिनाब नदी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. भारत ने इस नदी पर 2 बड़ी परियोजनाओं का काम शुरू कर दिया है. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की ओर से संचालित करीब 2,600 करोड़ रुपये के इन प्रोजेक्ट्स में लाहौल-स्पीति में चिनाब-ब्यास लिंक टनल और जम्मू-कश्मीर के सलाल बांध में गाद मैनेजमेंट के लिए एक नई बाईपास टनल बनाया जाएगा. ये कदम भारत के जल और रणनीतिक हितों को मजबूत करेगा.

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कितनी होगी दोनों प्रोजेक्ट की लागत?

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) के इन दोनों प्रोजेक्ट्स की कुल लागत लगभग 2,600 करोड़ रुपये है. इसके तहत पहला काम हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में एक बड़ी इंटर-बेसिन वाटर डायवर्जन टनल बनाने का है. दूसरा प्रोजेक्ट जम्मू-कश्मीर के सलाल डैम की ऑपरेशन कैपासिटी को वापस पाने के लिए गाद मैनेजमेंट (Sediment Management) से जुड़ा है.

चिनाब-ब्यास लिंक टनल परियोजना क्या है?

इस पूरे प्लान में सबसे बड़ा हिस्सा लाहौल-स्पीति में बनने वाली चिनाब-ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट का है. इस प्रोजेक्ट पर करीब 2,352 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. योजना के तहत लगभग 8.7 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाई जाएगी. इस टनल का मुख्य उद्देश्य चेनाब बेसिन के अतिरिक्त पानी को मोड़कर ब्यास नदी प्रणाली में पहुंचाना है. यह प्रोजेक्ट एक बड़े इंटर-बेसिन रिवर-लिंकिंग अभियान का हिस्सा है.

पहले फेज में बनेगा 19 मीटर ऊंचा बराज

पहले फेज में लाहौल घाटी में नदी पर एक 19 मीटर ऊंचा बराज (Barrage) बनाने का भी प्रस्ताव है. इसके जरिए चेनाब की सहायक चंद्रा नदी के पानी को हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर और टनल की मदद से ब्यास बेसिन की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.

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इस प्रोजेक्ट से किन राज्यों को होगा फायदा?

इस डायवर्जन से मिलने वाले 15-20 मिलियन एकड़-फीट पानी को जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 13 मौजूदा कैनाल सिस्टम के जरिए पहुंचाया जाएगा.

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सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से क्या होगा बदलाव?

सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर 268 करोड़ रुपये की लागत आएगी. यहां एक नया डायवर्जन-कम-सेडिमेंट बाईपास टनल (गाद निकालने वाली टनल) बनाया जाएगा. पहाड़ों से बहकर आने वाली मिट्टी और मलबे के कारण सलाल बांध के जलाशय में भारी गाद जमा हो चुकी है. इस गाद की वजह से सलाल जलाशय की वाटर स्टोरेज क्षमता घटकर सिर्फ 5% रह गई है. गाद जमा होने से बिजली बनाने वाले टर्बाइनों की लाइफ और क्षमता दोनों पर बुरा असर पड़ता है. यह नई टनल जरूरत पड़ने पर पानी को मोड़ने और जलाशय में जमा गाद को बाहर निकालने का काम करेगी.

कब और क्यों हुई थी सिंधु जल संधि?

19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल संधि कहते हैं. समझौते के तहत भारत को तीन पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास और सतलुज) का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चिनाब) का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई.

सिंधु जल समझौते का मकसद था कि दोनों देशों में जल को लेकर कोई संघर्ष न हो और खेती करने में बाधा न आए. हालांकि, भारत ने हमेशा इस संधि का सम्मान किया, जबकि पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगातार लगते रहे हैं.

पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब पर निर्भर

पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर है. अब भारत की तरफ से इन नदियों का पानी रोक देने से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा. वहां की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी. पाकिस्तान कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स से बिजली बनाता है. ऐसे में पानी की कमी से बिजली उत्पादन में गिरावट आ सकती है.

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