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क्या देश में फिर लौटेगा लॉकडाउन? अफवाहों के बीच केंद्र सरकार ने किया साफ, PM मोदी के बयान के बाद चर्चा हुई तेज

India Lockdown 2026 Update: सोशल मीडिया पर वायरल लॉकडाउन 2026 की खबरों पर सरकार ने बड़ा बयान दिया है. जानिए पीएम मोदी के बयान का पूरा सच और किरेन रिजिजू ने क्या कहा.

Published date india.com Published: May 16, 2026 8:53 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
india Lockdown Update
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India Lockdown 2026 Update: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देश में फिर लॉकडाउन लगने की खबरें तेजी से वायरल हो रही थीं. कई पोस्ट और वीडियो में दावा किया जा रहा था कि साल 2026 में भारत में दोबारा लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लग सकती हैं. इन खबरों के बाद लोगों के बीच डर और भ्रम का माहौल बनने लगा था. खासकर व्यापारियों, छात्रों और नौकरी करने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई थी. अब केंद्र सरकार ने इन वायरल दावों पर साफ जवाब देते हुए कहा है कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई तैयारी नहीं चल रही है.

पीएम मोदी के बयान से शुरू हुआ पूरा मामला

दरअसल यह चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसद में दिए गए एक बयान के बाद शुरू हुई. पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और ऊर्जा संकट को लेकर देश को तैयार रहने की बात कही थी. उन्होंने “कोविड जैसी तैयारियों” का जिक्र किया था. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसी बयान को गलत तरीके से पेश करना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने दावा किया कि सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है. जबकि प्रधानमंत्री का इशारा केवल आर्थिक और जरूरी सेवाओं की तैयारी को लेकर था, न कि किसी पाबंदी को लेकर.

किरेन रिजिजू ने अफवाहों को बताया फर्जी

केंद्रीय मंत्री Kiren Rijiju ने इन वायरल खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे संदेश पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं. रिजिजू ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के किसी भी खबर पर भरोसा न करें. सरकार का कहना है कि देश में हालात पूरी तरह सामान्य हैं और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. सरकार ने यह भी कहा कि फेक न्यूज फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है.

कई मंत्रियों ने दी आधिकारिक सफाई

सिर्फ किरेन रिजिजू ही नहीं, बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और  केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने भी लॉकडाउन की खबरों को गलत बताया है. सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बातें पूरी तरह अफवाह हैं. फैक्ट चेक में भी इन दावों को गलत पाया गया है. सरकार का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था, कारोबार और सामान्य जीवन पूरी तरह चालू है. ऐसे में लोगों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

लोगों से सावधान रहने की अपील

सरकार ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हर खबर को सच न मानें. कई बार गलत जानकारी तेजी से फैल जाती है और इससे लोगों में घबराहट पैदा होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बड़ी खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक बयान जरूर देखना चाहिए. फिलहाल केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है. ऐसे में लोगों को अफवाहों से दूर रहना चाहिए और केवल भरोसेमंद जानकारी पर ध्यान देना चाहिए.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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