नई दिल्ली: भारत ने सोमवार को पाकिस्तान उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया और पाकिस्तानी पक्ष द्वारा की गई एक निर्दोष भारतीय मछुआरे की हत्या पर कड़ा विरोध दर्ज कराया. आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी.

A senior diplomat from the High Commission of Pakistan was summoned by Ministry of External Affairs today and a strong protest was lodged on the incident of unprovoked firing at Indian fishermen by Pakistan side on November 6: Source

