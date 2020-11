नई दिल्ली: भारत ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से संघर्ष विराम का अकारण उल्लंघन किए जाने को लेकर शनिवार को पाकिस्तानी उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया. Also Read - भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्‍तानी सैनिकों की मौतों का आंकड़ा बढ़कर 11 हुआ, 16 घायल

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों को ‘जानबूझकर निशाना बनाने’ की कड़े शब्दों मे निंदा की और कहा कि पाकिस्तान की ओर से त्यौहारों के समय नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी करके शांति भंग किया जाना और हिंसा भड़काना निंदनीय है. Also Read - Video: आर्मी ने पाक के नापाक मंसूबों के उड़ाए परखच्‍चे, बंकर, आतंकी लॉन्‍च पैड ऐसे किए तबाह

एमईए ने कहा, ”पाकिस्तान उच्चायोग के ‘चार्ज दी अफेयर्स’ को विदेश मंत्रालय द्वारा तलब किया गया था. उनके समक्ष पाकिस्तान के संघर्ष विराम का अकारण उल्लंघन करने को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया.” Also Read - इंडियन आर्मी ने पाकिस्‍तानी सेना को दिया कड़ा जवाब, मार गिराए 7-8 जवान, दुश्‍मन के कई बंकर तबाह

India condemns, in strongest terms, the deliberate targeting of innocent civilians by Pakistani forces. It’s highly deplorable that Pakistan chose a festive occasion in India to disrupt peace & perpetrate violence in J&K through coordinated firing along the length of the LoC: MEA https://t.co/R3pN3wXT6p

— ANI (@ANI) November 14, 2020